Μπαλάσκας για το viral σκηνικό με την μπλούζα: «Τα γουστάρω αυτά», «μην κάνεις τέτοιες πλάκες, σε παίρνει φαλάγγι» (vid)

Ο Σταύρος Μπαλάσκας μίλησε για το σκηνικό που προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο, όταν σήκωσε την μπλούζα του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» στο Open βγήκε το πρωί του Σαββάτου (27/9) ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο viral σκηνικό στον Γιώργο Λιάγκα.

Ο αστυνομικός αναλυτής την Παρασκευή (26/9) το πρωί βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και προέβη σε μια αδιανόητη κίνηση, σηκώνοντας την μπλούζα του μπροστά στην κάμερα για να δείξει το δασύτριχο στήθος του.

Ο Δημήτρης Καμπουράκης στο ξεκίνημα της κουβέντας τον ρώτησε για το συγκεκριμένο περιστατικό. «Ρε Σταύρο τι έγινε;», για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.

Μπαλάσκας: Γιατί λέτε;

Γιακουμής: Για το viral περιστατικό...

Μπαλάσκας: Ρε σεις, με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα;

Καμπουράκης: Μην κάνεις τέτοιες πλάκες, γιατί σε παίρνει φαλάγγι μετά.

Μπαλάσκας: Ναι, έχασα 100 ευρώ, άσε ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλειωσε!

Γιακουμής: Άρα, είδαμε τη διαφορά με τον Καλλιακμάνη, αυτό θες να μας πεις.

Μπαλάσκας: Πλάκα κάναμε, δυο λεπτά, τέλος! Δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα. Εσείς με ξέρετε, τα γουστάρω αυτά.

Δείτε το στιγμιότυπο στην αρχή του βίντεο

