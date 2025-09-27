Μπαλάσκας για το viral σκηνικό με την μπλούζα: «Τα γουστάρω αυτά», «μην κάνεις τέτοιες πλάκες, σε παίρνει φαλάγγι» (vid)
Στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» στο Open βγήκε το πρωί του Σαββάτου (27/9) ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο viral σκηνικό στον Γιώργο Λιάγκα.
Ο αστυνομικός αναλυτής την Παρασκευή (26/9) το πρωί βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και προέβη σε μια αδιανόητη κίνηση, σηκώνοντας την μπλούζα του μπροστά στην κάμερα για να δείξει το δασύτριχο στήθος του.
Ο Δημήτρης Καμπουράκης στο ξεκίνημα της κουβέντας τον ρώτησε για το συγκεκριμένο περιστατικό. «Ρε Σταύρο τι έγινε;», για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.
Μπαλάσκας: Γιατί λέτε;
Γιακουμής: Για το viral περιστατικό...
Μπαλάσκας: Ρε σεις, με ξέρετε χρόνια, δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα;
Καμπουράκης: Μην κάνεις τέτοιες πλάκες, γιατί σε παίρνει φαλάγγι μετά.
Μπαλάσκας: Ναι, έχασα 100 ευρώ, άσε ρε φίλε. Πλάκα κάναμε, τέλειωσε!
Γιακουμής: Άρα, είδαμε τη διαφορά με τον Καλλιακμάνη, αυτό θες να μας πεις.
Μπαλάσκας: Πλάκα κάναμε, δυο λεπτά, τέλος! Δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα. Εσείς με ξέρετε, τα γουστάρω αυτά.
Δείτε το στιγμιότυπο στην αρχή του βίντεο