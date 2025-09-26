Άγριος καβγάς στη Νέα Φιλαδέλφεια: Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια για το φανάρι (vid)

Άγριες σκηνές στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για την προτεραιότητα στο φανάρι και πιάστηκαν στα χέρια.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην οδό Αχαρνών, όταν δύο οδηγοί ένας με αυτοκίνητο και ένας με μηχανή διαπληκτίστηκαν άγρια για το ποιος είχε προτεραιότητα στο φανάρι.

Το χρονικό του επεισοδίου

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές κουβέντες ενώ περίμεναν στο κόκκινο φανάρι. Η ένταση συνεχίστηκε λίγα μέτρα πιο κάτω, όπου σταμάτησαν τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου για να «λύσουν τις διαφορές τους».

Ακολούθησε άγριος καβγάς έξω από επιχείρηση της περιοχής, με αποτέλεσμα να εκτυλιχθούν σκηνές ξύλου μπροστά σε περαστικούς.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνονται οι δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια, με τον έναν μάλιστα να σκίζει τη μπλούζα του άλλου. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μπροστά από την οποία έγινε η συμπλοκή, αρχικά παρακολουθούσε το καβγά και στην συνέχεια, παρενέβη και κατάφερε να τους χωρίσει, αποτρέποντας τα χειρότερα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ