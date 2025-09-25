Το πιο σοκαριστικό αεροπορικό δυστύχημα: Ο πιλότος πήρε τα παιδιά του στο αεροπλάνο και αυτό συνετρίβη (vid)

Στις 23 Μαρτίου 1994, η πτήση Aeroflot 593 συνετρίβη στη Ρωσία, σκοτώνοντας 75 ανθρώπους. Ένα ανεκπαίδευτο παιδί στο πιλοτήριο και λάθη του πληρώματος οδήγησαν στη μοιραία κατάρρευση.

Στις 23 Μαρτίου 1994, ένα από τα πιο σοκαριστικά αεροπορικά δυστυχήματα της σύγχρονης ιστορίας έλαβε χώρα στον ρωσικό εναέριο χώρο. Η πτήση Aeroflot 593, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα – Χονγκ Κονγκ, κατέληξε σε τραγωδία, με 63 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος να χάνουν τη ζωή τους.

Η μοιραία πτήση

Ο έμπειρος πιλότος Andrew Viktorovich Danilov βρισκόταν στο τιμόνι του Airbus A310, το οποίο απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σερμετέγεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μαζί του στο πιλοτήριο ήταν ο πρώτος αξιωματικός Igor Vasilyevich Piskaryov και ο βοηθός καπετάνιος Yaroslav Vladimirovich Kudrinsky.

Ο Kudrinsky είχε μαζί του τα παιδιά του, Eldar, 15 ετών και Yana, 13 ετών, τα οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά σε πτήση με τον πατέρα τους. Καθώς το αεροσκάφος τέθηκε σε αυτόματο πιλότο, η Yana πήρε θέση στο πιλοτήριο και χειριζόταν τις ρυθμίσεις, για να νιώσει ότι «πιλοτάρει» το αεροπλάνο. Στη συνέχεια, ο Eldar επιτράπηκε να πάρει τη θέση και να κρατήσει το χειριστήριο.

Σε διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, ασυναίσθητα άσκησε δύναμη που συγκρούστηκε με το σύστημα αυτόματου πιλότου, προκαλώντας μερική απενεργοποίηση του ελέγχου κλίσης. Ένα σιωπηλό προειδοποιητικό σήμα ενεργοποιήθηκε, αλλά το πλήρωμα δεν το αντιλήφθηκε. Το αεροσκάφος άρχισε να αποκλίνει και μπήκε σε απότομη κατάβαση.

Οι τελευταίες λέξεις του καπετάνιου Kudrinsky προς τον γιο του καταγράφηκαν από τον καταγραφέα φωνής του πιλοτηρίου: «Eldar, φύγε. Πήγαινε πίσω, πήγαινε πίσω Eldar! Βλέπεις τον κίνδυνο, δεν βλέπεις;»

Παρά τις προσπάθειες ανάκτησης ελέγχου, η υπερδιόρθωση προκάλεσε απώλεια ανύψωσης, εισάγοντας το αεροσκάφος σε στροφή. Παρά την ανάκτηση της οριζόντιας πτήσης, η απώλεια ύψους ήταν τέτοια που οδήγησε στη σύγκρουση με το έδαφος.

Η σύγκρουση και οι αιτίες

Η πτήση 593 συνετρίβη στην οροσειρά Kuznetsk Alatau στην περιοχή Kemerovo Oblast, νότια Ρωσία, με ταχύτητα περίπου 160 μιλίων/ώρα. Η επίσημη έκθεση ατυχήματος κατέληξε ότι η κύρια αιτία ήταν η απόφαση του πληρώματος να αφήσει ανεκπαίδευτο παιδί να χειριστεί το αεροσκάφος, σε συνδυασμό με την έλλειψη επίγνωσης της λειτουργίας μερικής απενεργοποίησης του αυτόματου πιλότου.

Ο ερευνητής ασφάλειας πτήσεων Vsevolod Ovcharov δήλωσε ότι το παιδί «πάτησε κατά λάθος το δεξί πεντάλ, στέλνοντας το αεροσκάφος σε στροφή», και συμπλήρωσε πως «από εκείνη τη στιγμή η κατάσταση έγινε μη αναστρέψιμη».

Η πτώση της πτήσης Aeroflot 593 παραμένει ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα ανθρώπινου λάθους και χαλάρωσης διαδικασιών ασφαλείας στον χώρο της αεροπλοΐας, αποτελώντας σήμερα μια ισχυρή υπενθύμιση για την αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων και την εκπαίδευση των πιλότων παγκοσμίως.

