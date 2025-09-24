Αμερικανίδα που διανύει τακτικά 8.000 χλμ για να πηγαίνει στη δουλειά της εξηγεί γιατί αξίζει τον κόπο

Μια γυναίκα μοιράστηκε την εμπειρία της να ταξιδεύει από τη Στοκχόλμη στο Σαν Φρανσίσκο λόγω εργασίας.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι γκρινιάζουν όταν διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στη δουλειά τους. Ωστόσο, μία Αμερικανίδα νοσοκόμα που αποτελεί εξαίρεση, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο.

Η Courtney El Refai που ζει στη Στοκχόλμη με τον Σουηδό σύζυγό της και την 2χρονη κόρη τους, κάθε μήνα παίρνει μια πτήση 11 ωρών για το Σαν Φρανσίσκο, όπου εργάζεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών.

Η ιστορία της Courtney

Η Courtney με καταγωγή από τις ΗΠΑ, μετακόμισε στη Σουηδία το 2022, αλλά λίγο αργότερα έχασε την καριέρα της ως νοσηλεύτρια. Αφού γέννησε στις αρχές του 2023, αυτή και η οικογένειά της επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για λίγο, πριν τελικά επιστρέψουν στη Στοκχόλμη τον Δεκέμβριο του 2024.

Ωστόσο, αντί να εγκαταλείψει την καριέρα που αγαπούσε, η 31χρονη αποφάσισε να κρατήσει τη δουλειά της στις ΗΠΑ κάτι που την ανάγκασε να διανύει τακτικά μεγάλες αποστάσεις με το αεροπλάνο. Από τον Ιανουάριο, έχει διανύσει πάνω από 48.000 χιλιόμετρα και έχει ξοδέψει περίπου 1.500 δολάρια σε πτήσεις... αλλά επιμένει ότι αξίζει κάθε δεκάρα.

«Αν εργάζομαι Σαββατοκύριακα, παίρνω επιπλέον μισθό και αν εκπαιδεύω και άλλους νοσηλευτές, πληρωνόμαστε 25% περισσότερο από το κανονικό προσωπικό», εξήγησε. «Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι πολύ καλύτερη τώρα, είμαι τόσο μακριά που δεν νιώθω την ανάγκη ή την υποχρέωση να αναλάβω επιπλέον βάρδιες».

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Ο μισθός της είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο τα μακρινά ταξίδια έχουν νόημα για εκείνη. Δουλεύει μόνο τέσσερις οκτάωρες βάρδιες τον μήνα, ωστόσο τα χρήματα που βγάζει είναι πολύ πιο ικανοποιητικά από αυτά που θα έπαιρνε στη Σουηδία. «Αν δούλευα μια βάρδια 12 ωρών στην Καλιφόρνια, θα μπορούσα να πληρώσω το ενοίκιο ενός μήνα εδώ», είπε η Courtney.

Αυτό σημαίνει ότι η 31χρονη μπορεί να κάνει τις βάρδιές της διαδοχικά, λαμβάνοντας έως και έξι εβδομάδες άδεια κάθε φορά. Μένει μαζί με μια άλλη νοσοκόμα για 50 δολάρια τη βραδιά όταν βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, αφήνοντας εκεί τις στολές και το αυτοκίνητό της μέχρι την επόμενη επίσκεψή της. «Νιώθω σαν να είμαι σε μίνι διακοπές, επειδή είμαι μακριά από τις υποχρεώσεις του σπιτιού μου και μπορώ να συναντήσω τους φίλους μου στις ΗΠΑ», εξήγησε.

Η Courtney ωστόσο, αναφέρθηκε και στα μειονεκτήματα που έχει αυτή η επιλογή της. «Τα μειονεκτήματα είναι η διαφορά ώρας. Είναι εννέα ώρες και είναι δύσκολο να μιλήσω με την κόρη μου. Επίσης, δεν είναι ευχάριστο το ότι είμαι μακριά από την οικογένειά μου για 10 μέρες».

Η διαφορά του μισθού στις δύο χώρες

Όσο για το πόσο θα πληρωνόταν για την ίδια εργασία αν έμενε στη Σουηδία, είπε: «Από ό,τι έχω δει, είναι το υψηλό ποσό των 30 δολαρίων ανά ώρα για να εργαστεί κανείς ως νοσοκόμα στη Σουηδία. Στις ΗΠΑ οι νοσηλευτές πληρώνονται διαφορετικά, στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο έχουν τους πιο ακριβοπληρωμένους νοσηλευτές στη χώρα και έχουμε ένα σωματείο νοσηλευτών που πολλές άλλες χώρες δεν έχουν».

Προς το παρόν, η Courtney συνεχίζει τον μοναδικό τρόπο ζωής της - συνδυάζοντας πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, υψηλά αμειβόμενες βάρδιες και τα οφέλη της ανατροφής της κόρης της στη Σουηδία, όπου ο παιδικός σταθμός και η υγειονομική περίθαλψη είναι σχεδόν δωρεάν. «Φαίνεται βιώσιμο για αρκετό καιρό», είπε. «Δεν σκοπεύω να αλλάξω τίποτα σύντομα».

