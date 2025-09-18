Αεροπορικό χάος: Ελεγκτής αποκοιμήθηκε και οι επιβάτες έκαναν κύκλους στον αέρα

Ένα αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει κύκλους πάνω από την Κορσική όταν ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αποκοιμήθηκε.

Ένα αεροπλάνο γεμάτο τουρίστες από το Παρίσι προς την Κορσική αναγκάστηκε να κάνει κύκλους στον αέρα όταν ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της βάρδιας του. Το περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Orly του Παρισιού και ανακοινώθηκε από τις γαλλικές αρχές πολιτικής αεροπορίας.

Το περιστατικό στην Κορσική

Ο ελεγκτής, που βρισκόταν μόνος του κατά τη διάρκεια της βάρδιας, αποκοιμήθηκε και δεν άναψε τον μοναδικό διάδρομο μήκους 2.400 μέτρων. Το Air Corsica αναγκάστηκε να κρατήσει το αεροπλάνο σε κύκλους πάνω από τη Μεσόγειο για 18 λεπτά, με το πλήρωμα να εξετάζει ακόμη και εναλλακτική προσγείωση στο Μπαστιά.

Μόνο όταν ο ελεγκτής ξύπνησε το αεροπλάνο καθοδηγήθηκε με ασφάλεια στον διάδρομο. Ο πιλότος ανέφερε στην The Times ότι σε δεκαετίες καριέρας δεν είχε ξανασυναντήσει κάτι παρόμοιο και όλοι οι επιβάτες παρέμειναν ήρεμοι, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό «με καλή διάθεση και χιούμορ».

Παρέμβαση των αρχών

Η επέμβαση του πυροσβεστικού τμήματος του αεροδρομίου ήταν καθοριστική για να τον ξυπνήσουν. Αν και ο εργαζόμενος είχε αρνητικό τεστ αλκοόλ, οι αρχές εξετάζουν πιθανή πειθαρχική ενέργεια.

Το περιστατικό δεν ήταν μοναδικό. Το προηγούμενο έτος, ένας ελεγκτής στο Cairns της Αυστραλίας αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια πρωινής βάρδιας μετά από σειρά νυχτερινών βαρδιών. Παρόμοιες καταστάσεις έχουν σημειωθεί και με πιλότους που κοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσεων στην Ινδονησία.

Πιλότοι που αποκοιμήθηκαν εν πτήσει

Στην Ινδονησία, δύο πιλότοι της Batik Air, ηλικίας 28 και 32 ετών, αποκοιμήθηκαν για περίπου μισή ώρα κατά τη διάρκεια πτήσης από το Haluoleo International προς την Τζακάρτα. Όταν ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το αεροπλάνο είχε εκτροχιαστεί από τη σωστή πορεία.

Ο νεότερος πιλότος είχε δυσκολία στον ύπνο λόγω της γέννησης των διδύμων του και της πρόσφατης μετακόμισης. Παρά την κόπωση, οι πιλότοι κατάφεραν να επαναφέρουν την πορεία και να προσγειώσουν με ασφάλεια το αεροπλάνο.

Τα περιστατικά αυτά υπογραμμίζουν ότι η ασφάλεια των πτήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εγρήγορση των ελεγκτών και των πιλότων. Ακόμη και μικρές στιγμές απροσεξίας μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις, αν και, χάρη στην ψυχραιμία των εμπλεκόμενων, αποφεύχθηκαν ατυχήματα.

