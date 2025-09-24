Τουρίστρια απελάθηκε 5 λεπτά μετά την έναρξη των διακοπών της επειδή ξέχασε το διαβατήριο στο αεροπλάνο

Σε εφιάλτη εξελίχθηκαν οι διακοπές μιας νεαρής Σκωτσέζας τουρίστριας στο Μαρόκο, μετά το λάθος της να ξεχάσει το διαβατήριο στο αεροπλάνο.

Μια τουρίστρια από την Σκωτία έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, λίγα λεπτά μετά την άφιξή της στο Μαρόκο όπου θέλησε να περάσει τις διακοπές της. Η Rebecca McCurry βρέθηκε στο Μαρακές τον περασμένο Ιούλιο προκειμένου να περάσει μερικές μέρες ξεκούρασης μαζί με την παρέα της, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά.

Η 22χρονη ξέχασε το διαβατήριό της μέσα στο αεροπλάνο λίγο μετά την προσγείωση και το συνειδητοποίησε πέντε λεπτά αργότερα. Τότε ρώτησε αν θα μπορούσε να γυρίσει να το πάρει, ωστόσο το προσωπικό της Rynair την ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να το βρει.

Η απίστευτη ταλαιπωρία της 22χρονης

Από εκείνο το σημείο και μετά η Rebecca έζησε μια απίστευτη περιπέτεια με ανακρίσεις από την συνοριακή αστυνομία, κατά την διάρκεια των οποίων, η νεαρή τουρίστρια λιποθύμησε αρκετές φορές.

Μάλιστα, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για την 22χρονη όταν την ενημέρωσαν ότι μπορεί να χρειαστεί έως και 5 ημέρες για να επιστρέψει στο Εδιμβούργο, παρόλο που το αεροπλάνο με το οποίο είχε φτάσει στο Μαρόκο βρισκόταν ακόμα εκεί.

Τελικά η Rebecca επιβιβάστηκε σε μια πτήση για το Μάντσεστερ και όχι για το Εδιμβούργο από όπου είχε αναχωρήσει. «Με απέλασαν στο Μάντσεστερ και ο πατέρας μου χρειάστηκε να οδηγήσει 6 ώρες για να έρθει να με πάρει», είπε η νεαρή.

Κι ενώ το προσωπικό του αεροπλάνου δεν μπόρεσε να εντοπίσει το διαβατήριο, μια φίλη της κατάφερε να το βρει εκείνη, Ωστόσο, δεν τους επέτρεψαν να το κρατήσουν. «Ήταν ακριβώς εκεί που το άφησα», είπε. «Τους είπα να το κρατήσουν. Αλλά το προσωπικό της Ryanair τους το πήρε. Πέρασα πάνω από έναν μήνα προσπαθώντας να επικοινωνήσω μαζί τους, ενώ στο τέλος έπρεπε να πάω η ίδια στο αεροδρόμιο και να πληρώσω 30 λίρες για να πάρω πίσω το διαβατήριό μου».

Η Rebecca προσπάθησε να υποβάλει καταγγελία στην Rynair αλλά δεν τα κατάφερε. «Οπουδήποτε κι αν προσπαθήσεις να κάνεις καταγγελία, σε οδηγεί σε αδιέξοδο. Δοκίμασα παντού, αλλά μάταια», ανέφερε και πρόσθεσε ότι μετά την περιπέτειά της, το σκέφτεται να ξανα πάρει αεροπλάνο. «Η εμπειρία αυτή μου έχει δημιουργήσει πολύ άγχος. Και με έχει κάνει πολύ φοβισμένη να πετάξω ξανά».

Η απάντηση της Rynair

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε: «Αυτός ο επιβάτης έχασε το διαβατήριό του στην πτήση του από το Εδιμβούργο στο Μαρακές στις 31 Ιουλίου και στη συνέχεια του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Μαρακές. Μετά από αίτημα των αρχών του Μαρακές, η Ryanair επανέφερε αυτόν τον επιβάτη στην επόμενη διαθέσιμη πτήση προς το Ηνωμένο Βασίλειο αργότερα την ίδια ημέρα.

Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν με την Ryanair πρέπει να προσκομίσουν τα σωστά ταξιδιωτικά έγγραφα για τη χώρα προορισμού, όπως αυτά καθορίζονται από τη χώρα αυτή, ωστόσο είναι ευθύνη κάθε επιβάτη να έχει μαζί του έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιβάτης υποχρεώθηκε να επιδείξει διαβατήριο κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Μαρακές, κάτι που δεν έκανε, και ορθώς του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα.

Η Ryanair παραδίδει όλα τα χαμένα αντικείμενα στο γραφείο χαμένων αντικειμένων σε κάθε αεροδρόμιο. Μόλις το πλήρωμα εντόπισε το διαβατήριο αυτού του επιβάτη, το παρέδωσε στο γραφείο χαμένων αντικειμένων στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ