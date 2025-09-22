Στο «Cash or Trash» ο Πύρρος Δήμας: Έντονη αντίδραση της ΕΟΕ για το αντικείμενο που δημοπράτησε

Ο Πύρρος Δήμας δημοπράτησε την Ολυμπιακή δάδα του 2012 στο «Cash or Trash» συγκεντρώνοντας 10.200€ για τα Παιδικά Χωριά SOS. Η ΕΟΕ αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για απαγόρευση εμπορικής χρήσης ολυμπιακών συμβόλων.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση του Πύρρου Δήμα στην τηλεοπτική εκπομπή του Star, «Cash or Trash», όπου ο τετράκις Ολυμπιονίκης προχώρησε σε δημοπρασία της Ολυμπιακής δάδας που είχε κρατήσει ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Η κίνηση του μεγάλου αθλητή έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς το ποσό των 10.200 ευρώ που συγκεντρώθηκε από την πώληση διατέθηκε στα Παιδικά Χωριά SOS. Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), η οποία με επιστολή της προς τον τηλεοπτικό σταθμό υπενθύμισε ότι η εμπορική εκμετάλλευση ολυμπιακών συμβόλων απαγορεύεται τόσο από τον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής όσο και από την εθνική νομοθεσία.

Στην επιστολή τονίζεται πως «η χρήση της Ολυμπιακής Δάδας για σκοπούς προώθησης ή διαφήμισης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα». Παράλληλα, αναγνωρίζεται η προσφορά και το κύρος του Πύρρου Δήμα ως εθνικού συμβόλου, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι η παρουσία του σε εκπομπή με εμπορικό χαρακτήρα σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή δάδα «δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που μπορεί να παρερμηνευθεί από το κοινό».

Η ΕΟΕ ζητά να αποφευχθεί στο μέλλον οποιαδήποτε προβολή ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που θα μπορούσε να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος. Στο τέλος της επιστολής σημειώνεται ότι η Επιτροπή «επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της».

Το βίντεο από το Cash or Trash: Η εκτίμηση και η δημοπρασία

