Πορτοσάλτε για την απεργία πείνας του Ρούτσι: «Να μη γίνει το μνημείο "τσαντιροκατάσταση" (vid)

Ο Άρης Πορτοσάλτε φάνηκε ενοχλημένος με την απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Πάνος Ρούτσι, μπροστά απ' το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, για τον αδικοχαμένο του γιο απ' το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τονίζοντας ότι ο χώρος αυτός αποτελεί «ιερό τόπο» για όλους τους Έλληνες και δεν μπορεί να μετατραπεί σε «τσαντιροκατάσταση».

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η ανοχή σε τέτοιες ενέργειες πλήττει το κύρος του μνημείου.

Πορτοσάλτε για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Να μην το αφήσουμε να γίνει τσαντιροκατάσταση, δεν είναι κανενός πικραμένου»

«Ο ιερός χώρος του Άγνωστου Στρατιώτη δεν είναι κανενός πολίτη, είναι όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων. Δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, καμία οργάνωση και κανένα πικραμένο. Εάν το θεωρήσει η πολιτεία, μπορεί να κάνει ένα ανάλογο μνημείο σε κάποιο χώρο για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών», ανέφερε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

«Αυτό τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει ''τσαντιροκατάσταση''», ανέφερε εμφανώς προβληματισμένος ο δημοσιογράφος, με τον Δημήτρη Οικονόμου να του απαντάει: «Αυτό το έχει αφήσει η κυβέρνηση να γίνει, είναι δική της ευθύνη, πάει και τελείωσε».

Πυρά κατά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης: «Προφανέστατα έχει την ευθύνη»

Ο Άρης Πορτοσάλτε δεν δίστασε ακόμη να μοιράσει τις ευθύνες σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση: «Είναι άλλο πράγμα η διαμαρτυρία στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος και άλλο να μετατρέψω σε τσαντίρι το μνημείο. Προφανέστατα την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ που, απ' ότι καταλαβαίνω, θέλει να γίνει "ουρά" πίσω απ' τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Αυτοί που διαμαρτύρονται στο όνομα διαφόρων αλληλέγγυων, μονοπωλούν, όπως και το ΚΚΕ, το οποίο σήμερα αποτελείται από κάποια ανιστόρητα και αντιαισθητικά μέλη που βεβήλωσαν για ακόμη μία φορά τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Αν είχαμε κομμουνιστικό καθεστώς, θα επιτρεπόταν να σηκώναμε οποιαδήποτε άλλη σημαία σε ιερό χώρο; Δεν θα εκμεταλλεύεται κανένας το δημοκρατικό πολίτευμα!», κατέληξε.

