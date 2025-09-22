Τύπος ζήτησε από γυναίκα να πει 3 τραγούδια από το μπλουζάκι της και έγινε ρεζίλι: Ήταν η τραγουδίστρια της μπάντας

Τύπος στο TikTok αμφισβήτησε γυναίκα που φορούσε μπλουζάκι μπάντας. Δεν ήξερε ότι ήταν η τραγουδίστρια των Bad Habits. Το βίντεο έγινε viral.

Ένα απίστευτο και ταυτόχρονα ξεκαρδιστικό περιστατικό έχει γίνει viral στο TikTok, όταν ένας άντρας προσπάθησε να "πιάσει στα πράσα" μια γυναίκα επειδή φορούσε μπλουζάκι συγκροτήματος. Δεν ήξερε, όμως, ότι είχε μπροστά του την ίδια την τραγουδίστρια της μπάντας.

Το βίντεο, που μέσα σε λίγες μέρες ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια views, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, σχόλια, memes και —φυσικά— αμηχανία για τον πρωταγωνιστή της ιστορίας.

Τι ακριβώς συνέβη;

Η Jo Cotrotsou, τραγουδίστρια του ελληνικού indie rock συγκροτήματος Bad Habits, καθόταν χαλαρά σε ένα εστιατόριο, φορώντας ένα μαύρο αμάνικο μπλουζάκι με το λογότυπο του συγκροτήματος της. Ξαφνικά, την πλησιάζει ένας άγνωστος άντρας και τη ρωτάει:

«Μπορείς να μου πεις τρία τραγούδια της μπάντας που φοράς;»

Η Jo, σοκαρισμένη αλλά και εμφανώς διασκεδάζοντας με την ειρωνεία της στιγμής, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, για να μοιραστεί το γεγονός με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ποια είναι η Jo Cotrotsou και οι Bad Habits;

Η Jo Cotrotsou είναι η frontwoman των Bad Habits, ενός ανερχόμενου indie rock συγκροτήματος από την Αθήνα, το οποίο ιδρύθηκε στα τέλη του 2020. Το συγκρότημα έχει καταφέρει να χτίσει μια αξιόλογη παρουσία στο TikTok και τα social media, με το username @whatisrocknroll, συγκεντρώνοντας χιλιάδες fans.

Τα μέλη των Bad Habits:

Jo Cotrotsou – Κύρια φωνητικά

Ellie – Μπάσο & δεύτερα φωνητικά

Spiros – Ρυθμική κιθάρα

Severin – Σόλο κιθάρα

Apostol – Ντραμς

Το συγκρότημα ειδικεύεται σε Rock & Roll με indie αισθητική, με στίχους και ήχο που ξεχωρίζουν.

Πώς ένα 6-δευτερόλεπτο TikTok έγινε κοινωνικό φαινόμενο

Το viral βίντεο της Jo δεν ξεχωρίζει μόνο για την ειρωνεία του, αλλά και για το μήνυμα που στέλνει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, αναδεικνύεται ένα κοινωνικό πρόβλημα που πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια: το λεγόμενο “music gatekeeping”.

Το “name 3 songs” είναι μια συχνή φράση που χρησιμοποιείται κυρίως από άντρες για να τεστάρουν γυναίκες που φοράνε merch από μπάντες ή καλλιτέχνες σαν να πρέπει να αποδείξουν την αγάπη τους για τη μουσική.

Στην περίπτωση της Jo, αυτό το "τεστ" γύρισε μπούμερανγκ. Δεν ήταν απλώς fan της μπάντας ήταν η τραγουδίστρια.

