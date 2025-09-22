Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ» (vid)

Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου αποκάλυψε τη μοναδική λέξη που απαγορεύεται να πεις κατά τη διάρκεια μίας κρουαζιέρας.

Όπως και στην καθημερινότητα μας, υπάρχουν κανόνες, έτσι συμβαίνει και στο κρουαζιερόπλοιο. Βέβαια, αυτές οι οδηγίες, συνήθως, έχουν να κάνουν με ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Όμως, υπάρχει κι ένα υποσύνολο άγραφων κανόνων, οι οποίοι μπορεί να μην είναι ρητές εντολές, αλλά οι επιβάτες ξέρουν πως δεν πρέπει να τους παραβούν.

TikToker αποκαλύπτει: Η λέξη που απαγορεύεται να πεις κατά τη διάρκεια μιας κρουαζιέρας

Ο TikToker, Marc Sebastian, ταξίδεψε με κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean για εννιά μήνες από τη Νότια Αμερική έως την Ανταρκτική και κατέγραψε όλους τους παράξενους, άγραφους κανόνες που ανακάλυψε εκεί.

Οι ακόλουθοί του, όμως, εξεπλάγησαν με έναν αρκετά παράξενο «κανόνα», αφού κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος είπε μπροστά σε κόσμο: «Το πλοίο μας είναι περίπου 30 μέτρα μακρύτερο από τον Τιτανικό» και μετά απ' αυτό... νεκρική σιγή: «Όλοι σταμάτησαν», θυμάται.

Η αντίδραση του κόσμου ήταν τόσο αμήχανη, που φίλος του έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και αργότερα έσπευσε να του εξηγήσει: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ».

Κατέληξε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως η λέξη «Τιτανικός», με ότι αυτό συνεπάγεται, είναι μία απαγορευμένη λέξη, όταν κάνεις κρουαζιέρα ή και γενικά άμα ταξιδεύεις με κάποιο πλοίο. Είναι μία «καταραμένη» λέξη θα έλεγε κανείς.

Τα κρουαζιερόπλοια έχουν και... νονές

Και εκεί που νόμιζες ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πιο περίεργο, ο Marc αποκάλυψε επίσης ότι τα κρουαζιερόπλοια έχουν «νονές». Ναι, όπως οι νονές των νεράιδων, αλλά σε πιο διάσημες. Του πλοίου του; Η Γούπι Γκόλντμπεργκ , η οποία έχει μάλιστα και μια πλαισιωμένη φωτογραφία κάπου εκεί.

Σύμφωνα με το Cruise Critic, η «νονά» ενός πλοίου έχει σκοπό να ευλογεί το σκάφος και να του φέρνει προστασία. Και ειλικρινά; Αν κάποιος μπορεί να «αποκρούσει» την ενέργεια ενός παγόβουνου του 1912, αυτός είναι η Γούπι.

