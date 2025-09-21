Gas station heroin: Πώς το κράτομ έγινε το «νόμιμο ναρκωτικό» που προκαλεί αμέτρητους θανάτους (vid)

Μετά την αύξηση θανάτων που σχετίζονται με το αποκαλούμενο «gas station heroin», ειδικοί και χρήστες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το φυτό κράτομ, που εξαπλώνεται ραγδαία παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις.

Το κράτομ (kratom) είναι ένα φυτό που ανήκει στην οικογένεια του καφέ και καλλιεργείται στη Νοτιοανατολική Ασία. Χρησιμοποιείται συχνά από άτομα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν άγχος, κατάθλιψη, εξάρτηση ή συμπτώματα στέρησης από οπιοειδή.

Το εκχύλισμα του φυτού Mitragyna speciosa μπορεί να μασιέται σε φύλλα, να αλέθεται σε σκόνη και να καταναλώνεται ως συμπλήρωμα ή υγρό. Σε μικρές δόσεις λειτουργεί ως διεγερτικό, ενώ σε μεγαλύτερες δόσεις μιμείται τη δράση ναρκωτικών με καταστροφικές συνέπειες.

Είναι νόμιμο το κράτομ στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Από το 2016, με βάση τον Psychoactive Substances Act, το κράτομ είναι παράνομο στη Βρετανία. Δεν επιτρέπεται η αγορά, η κατοχή ή η εισαγωγή του. Παρόμοιες απαγορεύσεις ισχύουν σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Σουηδία.

Παρά τα μέτρα, η ουσία εξακολουθεί να κυκλοφορεί μέσω παράνομων εισαγωγών, ενώ στο παρελθόν έχουν κατασχεθεί δεκάδες κιλά στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι μεγάλοι κίνδυνοι του κράτομ: Αυξάνονται ανησυχητικά τα κρούσματα

Σύμφωνα με το DEA των ΗΠΑ, οι παρενέργειες κυμαίνονται από ναυτία, εμετούς και ταχυκαρδία, έως σπασμούς, ψύχωση, βλάβες στο ήπαρ, αναπνευστική δυσκολία και, σε ακραίες περιπτώσεις, θάνατο.

Στις ΗΠΑ, όπου πωλείται νόμιμα σε μορφή σκόνης, χαπιών και energy shots, το κράτομ έχει συνδεθεί με δεκάδες θανάτους, συχνά σε νέους ανθρώπους.

Η 59χρονη Susan έχασε τον γιο της Matthew, 22 ετών, από χρήση κράτομ: «Δεν ήξερα καν τι είναι. Όταν έφυγε από το σπίτι, βρήκα άδεια πακέτα κράτομ στο δωμάτιό του. Η τοξικολογική του έδειξε ότι πέθανε μόνο από κράτομ, χωρίς άλλες ουσίες». Ανάλογες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί σε δεκάδες οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις τραγικές συνέπειες.

Ο γιατρός Giuseppe Aragona αναφέρει ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο που σχετίζονται με κρούσματα τοξικότητας: «Οι ασθενείς εμφανίζουν οξεία συμπτώματα, όπως έντονη ναυτία, εμετούς και ταχυκαρδία. Στις ΗΠΑ, τα επείγοντα περιστατικά που σχετίζονται με κρούσματα κράτομ αυξάνονται ανησυχητικά».

