Καρτέλ Κίναχαν: Πώς μια ιρλανδική οικογένεια κατάφερε να γίνει η πιο τρομακτική συμμορία της Ευρώπης (vid)

Θρασύτατες δολοφονίες, εμπόριο ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες συνοδεύουν το καρτέλ Κίναχαν που εξελίχθηκε στην πιο τροματική συμμορία της Ευρώπης.

Ο Κρίστοφερ (Κρίστι) Κίναχαν είναι διαβόητος κακοποιός από την Ιρλανδία και ιδρυτής του καρτέλ Κίναχαν, το οποίο με την πάροδο των χρόνων κατάφερε να γίνει στην πιο τρομακτική συμμορία της Ευρώπης. Ο Κρίστι διευθύνει την εγκληματική οργάνωση μαζί με τους δύο γιους του, Ντάνιελ και Κρίστοφερ.

Από την δεκαετία του 1980 που άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα στο οργανωμένο έγκλημα, ο Κρίστι Κίναχαν γνωστός και ως «Κομψός Ντον» κατάφερε να χτίσει μια διεθνή αυτοκρατορία ναρκωτικών με αποτέλεσμα να αποκτήσει τεράστιο πλούτο.

Ο 68χρονος πλέον Κρίστι, ανήλθε από τα χαμηλά στρώματα του γκανγκστερισμού του Δουβλίνου και ηγήθηκε ενός παγκόσμιου συνδικάτου εγκλήματος που έγινε άτρωτο.

Η αρχή της δράσης του Κίναχαν

Η ιστορία του Κίστόφερ Κίναχαν αρχίζει το 1979 όταν σε ηλικία 22 ετών καταδικάστηκε για απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου. Μεγαλωμένος σε μια αξιοσέβαστη οικογένεια από το Δουβλίνο, ο Κρίστι εργάστηκε για λίγο ως οδηγός ταξί μετά το σχολείο.

Σύντομα όμως επικεντρώθηκε στην εγκληματική δραστηριότητα, κυρίως στις απάτες με επιταγές και στην ανάπτυξη μιας σειράς επαφών στον υπόκοσμο. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, είχε στραφεί στα ναρκωτικά και το 1987 φυλακίστηκε για έξι χρόνια αφού συνελήφθη με 130 γραμμάρια ηρωίνης σε ένα πολυτελές διαμέρισμα που νοίκιαζε στην ιρλανδική πρωτεύουσα.

Η εικόνα του Κρίστι δεν είχε καμία σχέση με τους εγκληματίες της εποχής. Εκτός του ότι ήταν πάντα άψογα ντυμένος, μπορούσε να αλλάζει από ιρλανδική σε βρετανική προφορά κατά βούληση και καλλιέργησε την «πολύ ασυνήθιστη» συνήθεια να διαβάζει βιβλία, τα οποία τον βοηθούσαν στις αυλικές εμφανίσεις του.

Ο Κίναχαν ήταν επίσης ένας από τους πρώτους κρατούμενους στην Ιρλανδία που είχε υπολογιστή στο κελί του, αλλά το έντονο ενδιαφέρον του για τις ξένες γλώσσες ήταν αυτό που υποδήλωνε τις τελικές του φιλοδοξίες.

Κάποια στιγμή, απέρριψε την πρόωρη αποφυλάκισή του επειδή ήθελε να επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση ενός πτυχίου γαλλικών και χρησιμοποίησε επίσης κασέτες Linguaphone για να μάθει μόνος του ισπανικά, ολλανδικά, ρωσικά και αραβικά. Η ικανότητα επικοινωνίας σε πολλές γλώσσες αποδείχθηκε πράγματι πολύ χρήσιμη καθώς ξεκίνησε να δημιουργεί ένα δίκτυο ναρκωτικών που θα εκτεινόταν σε όλο τον κόσμο.

Η μετακόμιση στην Ισπανία εκτόξευσε την φήμη του

Καθ' όλη τη δεκαετία του '90, μετακινούνταν μεταξύ Ολλανδίας, Βελγίου και Δουβλίνου, αν και πέρασε επίσης σημαντικά χρονικά διαστήματα στο Τάμγουορθ του Στάφορντσιρ, το οποίο χρησιμοποίησε ως βάση ενώ συναναστρεφόταν με εγκληματικές ομάδες στο Μπέρμιγχαμ. Ωστόσο, η μετακόμισή του στην Ισπανία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν αυτή που έκανε τον Κίναχαν να λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Τότε άρχισε να προμηθεύεται τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών (κυρίως κοκαΐνης) από προμηθευτές στην Κολομβία και τη βόρεια Αφρική για να εξυπηρετήσει τις αγορές της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών. Το 2006, ξεκίνησε μια διεθνής έρευνα με την ονομασία Operation Shovel - στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από την Ιρλανδία, τη Βρετανία και την Ισπανία, μεταξύ άλλων δικαιοδοσιών - σχετικά με τη δραστηριότητα της οικογένειας Κίναχαν από την περιοχή τους στην Κόστα ντελ Σολ.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα ανέφερε αργότερα ότι η επιχείρηση ήταν «άψογα δομημένη, καθοδηγούμενη και ελεγχόμενη από έναν ηγέτη σε στενή συνεργασία με τους δύο γιους του», προσθέτοντας ότι είχε «διεθνή παραρτήματα σε περισσότερες από 20 χώρες», συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Αφρικής.

Η δολοφονία που έφερε στο προσκήνιο το καρτέλ

Το Σεπτέμβριο του 2015 η δολοφονία του Γκάρι Χατς έφερε στο προσκήνιο το καρτέλ. Ο 34χρονος Χατς, πρώην μέλος της συμμορίας, είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να πυροβολήσει τον Ντάνιελ Κίναχαν σε έναν καβγά για χρήματα και είχε επίσης, αντιμετωπίσει κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών στην ισπανική αστυνομία. Παρόλο που είχε επιτευχθεί συμφωνία που επέτρεπε στον Χατς να συνεχίσει να ζει στην Ισπανία με ασφάλεια, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε κοντά σε μια πολυκατοικία στη Μαρμπέγια λίγο μετά την επιστροφή του.

Πέντε μήνες αργότερα, έξι άνδρες που φορούσαν ψεύτικες στολές της Garda και ήταν οπλισμένοι με τυφέκια AK-47 προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Ντάνιελ στο ξενοδοχείο Regency του Δουβλίνου. Ο Κίναχαν διέφυγε χωρίς να τραυματιστεί, αλλά ένας από τους συνεργάτες του σκοτώθηκε.

Μια ακόμα σημαντική εξέλιξη που έφερε στο προσκήνιο την οικογένεια Κίναχαν, ήταν τεράστια δύναμη που ασκούσε ο Ντάνιελ στον κόσμο της πυγμαχίας, όπου προσπάθησε να επανεφεύρει τον εαυτό του ως «σύμβουλος» κορυφαίων μαχητών όπως ο Τάισον Φιούρι. Η εικόνα του σταδιακά έχει διαβρωθεί, καθώς βασικές προσωπικότητες του αθλήματος στράφηκαν εναντίον του.

#ICYMI @StateDept offered rewards up to $5 million for info to bring to justice Christopher Vincent Kinahan & his two sons, Daniel Joseph Kinahan & Christopher Kinahan, Jr., for engaging in transnational organized crime. https://t.co/QMLOhDsgHT @USTreasury https://t.co/rYAeco8USs pic.twitter.com/IL5qOcDAuL — DEA HQ (@DEAHQ) April 12, 2022

Οι Κίναχαν κινδυνεύουν με σύλληψη

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει επικηρύξει τον Κρίστι Κίναχαν για 5 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, ο 68χρονος Κρίστι μαζί με στενούς συνεργάτες του αλλά και τους δύο γιους του κινδυνεύουν με σύλληψη και δίωξη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την έκδοση του βασικού συνεργάτη Σον ΜακΓκόβερν από τη βάση της συμμορίας στο Ντουμπάι, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στην Ιρλανδία.

Πιστεύεται ότι οι κυρώσεις επιβλήθηκαν εν μέσω υποψιών ότι οι Κίναχαν συνεργάζονταν με την ισλαμική μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ. Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε τότε, ότι «οι ΗΠΑ κυνηγούσαν τη συμμορία με την ίδια αποφασιστικότητα που χρησιμοποίησαν για να εξαρθρώσουν την Καμόρα της Ιταλίας, τους Λος Ζέτας του Μεξικού, την Γιακούζα της Ιαπωνίας και την Ιζμαϊλόφσκαγια της Ρωσίας».

Τον περασμένο μήνα, δημοσιεύθηκε ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται το καρτέλ Κίναχαν να δέχεται τον Σεπτέμβριο του 2023 την έφοδο των αμερικανικών και ιρλανδικών αρχών, την ώρα που φόρτωνε 2,2 τόνους κοκαΐνης, αξίας 132 εκατομμυρίων λιρών.

Όλα αυτά συνιστούν μια αρκετά ασυνήθιστη αλλαγή στην τύχη της Ομάδας Οργανωμένου Εγκλήματος Κίναχαν (όπως είναι επίσημα γνωστή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου) από την φαινομενικά ακλόνητη θέση της στην παγκόσμια εγκληματική ιεραρχία, αφού πρόκειται για μια από τις πιο τρομερές συμμορίες ναρκωτικών στον κόσμο.

