Πρώην ναρκομανής αποκαλύπτει τις επιπτώσεις που έχει στο σώμα του η κεταμίνη: «Νιώθεις ανάπηρος»

Πρώην χρήστης κεταμίνης μίλησε για τη μη αναστρέψιμη επίδραση που έχει το ναρκωτικό στο σώμα του, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση σε όποιον κάνει χρήση, να πάει να ζητήσει βοήθεια.

Η κεταμίνη διατίθεται επί του παρόντος με ιατρική συνταγή στις ΗΠΑ για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Το Drugs.com ανέφερε ότι χορηγείται συχνά σε παιδιά που είναι αλλεργικά ή υποφέρουν από παρενέργειες από άλλα αναισθητικά, καθώς και σε ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο βρογχόσπασμου και αναπνευστικής καταστολής.

Εκτός από τις νόμιμες, ιατρικές χρήσεις της, η κεταμίνη είναι ένα ναρκωτικό που συχνά καταχρώνται οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες για τις παραισθησιογόνες ιδιότητές της, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης κεταμίνης: «Νιώθεις ανάπηρος»

Ο Λίαμ, ένας 37χρονος πρώην ναρκομανής, έχει δηλώσει ότι όποιος χαλάει τα λεφτά του για να αγοράσει κεταμίνη, κινδυνεύει να υποφέρει από τα ίδια προβλήματα ακράτειας και πόνου στο συκώτι που έχει και αυτός.

«Έχω ξαναπεράσει υστερίες, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έκλαιγα», εξήγησε στην Daily Mail. «Αν έπρεπε να το περιγράψω με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα έλεγα ότι είναι σαν να με κλωτσάνε στα κότσια συνεχόμενα. Νιώθεις ανάπηρος, δεν μπορείς να κουνηθείς ή να κάνεις τίποτα. Είσαι κουλουριασμένος σε εμβρυϊκή στάση για ώρες. Και το χειρότερο... η μοναδική θεραπεία γι' αυτό είναι να πάρεις ακόμα περισσότερο».

Ο άντρας εξήγησε ότι άρχισε να κάνει κατάχρηση της παράνομης ουσίας όταν ήταν νέος, επειδή του επέτρεπε να «ξεφύγει» από τη ζωή στιγμιαία: «Βρισκόμαστε σε μια επιδημία και κανείς δεν το συνειδητοποιεί ακόμα. Μόνο χειρότερα γίνονται τα πράγματα».

Ο Λίαμ παραδέχτηκε ότι μερικές φορές περνούσε μέρες χωρίς φαγητό και πως κάποτε τον είχαν πιάσει να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, με μια νοσοκόμα που του πήρε αίμα να ισχυρίζεται πως είναι από θαύμα ζωντανός. Τελικά, κατέληξε σε ένα κέντρο αποκατάστασης που κόστιζε 20.000 λίρες (27.000 δολάρια) ετησίως.

Η ζωή στο κέντρο απεξάρτησης: «Ήμουν το γηραιότερο άτομο εκεί»

«Ήμουν το γηραιότερο άτομο σε εκείνο το κέντρο απεξάρτησης από την κεταμίνη», παραδέχτηκε. «Καταλαβαίνω απόλυτα γιατί αυτή η γενιά παλεύει τόσο πολύ με τον εθισμό στην κεταμίνη - το σχολικό σύστημα τους έχει απογοητεύσει, έχουν δεχθεί τόσο μεγάλη πρόσθετη πίεση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η πανδημία τους απομόνωσε ακόμη περισσότερο».

Ο Λίαμ ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να μπει στο Liberty House, ένα κέντρο αποκατάστασης του UKAT Group στο Λούτον, χωρίς την οικονομική βοήθεια των γονιών του: «Είμαι αρκετά τυχερός που έχω την οικογένειά μου και με βοήθησε να το πληρώσω. Κανένας νέος δεν έχει αυτά τα χρήματα και πρέπει να φύγει πριν είναι πολύ αργά», θρήνησε.

Καθυστερημένες επιπτώσεις της κατάχρησης κεταμίνης

Η μακροχρόνια χρήση κεταμίνης μπορεί να προκαλέσει κάθε είδους προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων με την ουροδόχο κύστη με τα οποία είχε επιβαρυνθεί ο Λίαμ.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση Ναρκωτικών (NIDA), το φάρμακο μπορεί επίσης να προκαλέσει έλκη στην ουροδόχο κύστη, προβλήματα στα νεφρά και να προκαλέσει χρόνιο πόνο στο στομάχι, κάτι που είναι τόσο επικίνδυνο όσο και άβολο.

Η κατάχρηση αυτής της συγκεκριμένης ουσίας έχει επίσης συνδεθεί με αρνητικές ψυχικές επιπτώσεις, με τους ερευνητές να ισχυρίζονται ότι μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, ακόμη και μακροπρόθεσμα ελλείμματα μνήμης. Όταν συνοδεύεται, δε, με αλκοόλ, μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις, καρδιακές προσβολές, χαμηλή αρτηριακή πίεση, ακόμη και να σας οδηγήσει σε κώμα.

Εάν διακόψετε τη χρήση του φαρμάκου, τότε μπορεί να εμφανίσετε συμπτώματα στέρησης. Αυτά περιλαμβάνουν σοβαρές λιγούρες καθώς και αισθήματα έντονου άγχους και κατάθλιψης.

