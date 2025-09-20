Τρομακτική προσομοίωση δείχνει τί θα συνέβαινε στο ανθρώπινο σώμα σε μια πυρηνική έκρηξη (vid)

Υπάρχουν έξι ζώνες που μπορεί να συναντήσει κάποιος όταν μια πυρηνική βόμβα χτυπήσει κοντινή περιοχή.

Η συζήτηση για έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο έχει φουντώσει το τελευταίο διάστημα μετά τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Εύλογα λοιπόν, ο περισσότερος κόσμος αναρωτιέται αν θα κατάφερνε να επιζήσει στο παραπάνω ενδεχόμενο.

Αυτό ίσως και να ήταν εφικτό, όμως σίγουρα δεν θα ήταν η ιδανικότερη συνθήκη για να συνεχίσει να ζει κάποιος. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν ζώνες καταστροφής με διαφορετικά επίπεδα ζημιών-τραυματισμών όταν μιλάμε για πυρηνικό χτύπημα.

Οι Ζώνες 1-6 και οι επιπτώσεις τους

Οι λεγόμενες Ζώνες 1–6 έχουν διαφορετικές συνέπειες στο ανθρώπινο σώμα καθώς η απόσταση φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο. Μια προσομοίωση στο YouTube ανέλυσε λεπτομερώς όλες τις ζώνες, με το βίντεο να περιγράφει λεπτομερώς τις συνέπειες.

Ας ξεκινήσουμε με τη Ζώνη 1, την πιο μακρινή από την έκρηξη που υπολογίζεται στα 3,27 χλμ από το σημείο πρόσκρουσης. Σε αυτό το σημείο, το Atomic Marvel ανέφερε ότι θα προκληθούν «ελαφριές ζημιές από το ωστικό κύμα», που περιλαμβάνουν μόνιμη τύφλωση και καμένο αμφιβληστροειδή, θερμική ακτινοβολία (εγκαύματα 2ου βαθμού), και προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

Η Ζώνη 2 είναι το σημείο που τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο σοβαρά. Μόλις 1,27 χλμ μακριά από την έκρηξη, το ανθρώπινο σώμα θα υποστεί ζημιές, όπως εγκαύματα 3ου βαθμού, ρήξη τυμπάνου και διάσειση.

Από εδώ και πέρα, δεν υπάρχει γυρισμός. Η Ζώνη 3 υπολογίζεται στα 600 μέτρα από την έκρηξη και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το πεδίο, απλώς δεν πρόκειται να επιβιώσουν.

Τι θα πάθουν;

Εγκαύματα 4ου βαθμού

Τραυματική εγκεφαλική βλάβη

Κατάρρευση πνευμόνων και βρόγχων

Εμβολή αερίων στις αρτηρίες

Θλάση πνεύμονα

Αιμόπτυση

Αιμοθώρακας

Γαστρεντερική αιμορραγία / διάτρηση / οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία

Η Ζώνη 4 υπολογίζεται μεταξύ 200 και 350 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να κλείσει τα μάτια και να αποδεχθεί τη μοίρα του. Ποια είναι αυτή; Η αποτέφρωση. Το ίδιο ισχύει και για τη Ζώνη 5 και τη Ζώνη 6.

Σε δύο μέρη επιβιώνει κάποιος

Αν θες να μάθεις πού θα μπορούσες πιθανόν να γλιτώσεις από τον θάνατο από μια πυρηνική βόμβα ή από τη ραδιενεργή βροχή, υπάρχουν δύο μέρη στον κόσμο που μπορείς να πας.

Η Annie Jacobsen, φιναλίστ του Βραβείου Πούλιτζερ και συγγραφέας, αποκάλυψε τις τοποθεσίες σε ένα επεισόδιο του 2024 στο podcast «The Diary Of A CEO του Steven Bartlett». Η Jacobsen ρωτήθηκε αν υπάρχει κάπου στη Γη ασφαλές μέρος σε περίπτωση που ένας πυρηνικός πόλεμος καταλάβει τον πλανήτη.

«Υπάρχει ένα μικρό μέρος στη Νέα Ζηλανδία και ένα αντίστοιχο στην Αυστραλία. Και αυτό έχει να κάνει με το σενάριο του πυρηνικού πολέμου, όπου η γεωργία καταρρέει όταν έχουμε πυρηνικό χειμώνα και ο ήλιος μπλοκάρεται.

Όταν δισεκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν, αυτό συμβαίνει επειδή καταρρέει η γεωργία. Λέγεται από όσους μελετούν αυτό το φαινόμενο ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία που θα παραμείνουν βιώσιμες. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που θα ζουν σαν κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ