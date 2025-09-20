Η κόρη του Αντρέι Κράβαρικ, Μικαέλα, «χάζεψε» τους κριτές του GNTM: «Επος, την χαζεύω» (vid)

Η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ εντυπωσίασε τους κριτές του GNTM.

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Παρασκευής (19/9) το ανανεωμένο GNTM. Στο πλατό του διαγωνισμού ομορφιάς του Star, εισήλθε η Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρη του γνωστού πρώην βολεϊμπολίστα Αντρέι.

Με την είσοδό της, οι κριτές άρχισαν τα επιφωνήματα, μένοντας εντυπωσιασμένοι από την εμφάνισή και το στυλ της Μιχαέλα. Μάλιστα, όταν τους είπε ότι είναι 28 ετών, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου την ρώτησε με έκπληξη «πόσο είσαι; Έλα λίγο κοντά...».

Και συνέχισε: «Καλέ τι 28; 18 φαίνεσαι! Τι δέρμα είναι αυτό; Απίστευτο!». Η Μιχαέλα είπε ότι και οι 2 γονείς της κατάγονται από τη Σλοβακία αλλά εκείνη έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα. Γεννημένη στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα, η Μιχαέλα μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 3 ετών μαζί με τους γονείς της, Αντρέι και Μάγια, λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησης του πρώτου με το βόλεϊ.

Τότε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε τον συνειρμό και της είπε: «Παίζεις βόλεϊ και σε λένε... Μιχαέλα Κράβαρικ. Ο μπαμπάς σου έπαιζε βόλεϊ, σωστά;», με την διαγωνιζόμενη στη συνέχεια να μιλάει για τη σχέση της με το μόντελινγκ.

Μόλις η Μιχαέλα φόρεσε το μαγιό της και εμφανίστηκε τους κριτές, εκείνοι... χάζεψαν. «Έπος», «την χαζεύω», «α λάμπει!», ήταν μερικές από τις φράσεις που ακούστηκαν.

Με 4 «ναι» η Μιχαέλα πέρασε στην επόμενη φάση. «Είσαι θεάρα, είσαι μοντελάρα, είσαι φαβορί να ξέρεις!» της είπαν ενθουσιασμένοι οι κριτές. «Να τη στείλουμε κατευθείαν τελικό;» είπαν με χιούμορ.

Το καλύτερο casting

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του GNTM 2025 επιβεβαίωσε ότι πράγματι ο διαγωνισμός μπαίνει σε μια νέα εποχή. Από τα πρώτα λεπτά, έγινε ξεκάθαρο ότι η παραγωγή έχει επενδύσει σε ένα πιο μοντέρνο, φρέσκο και ανανεωμένο concept, που θέλει να ξεφύγει από τα συνηθισμένα.

Η Ηλιάνα Παπαγωεργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί καλωσόρισαν τους πρώτους διαγωνιζόμενους εντάσσοντας τους στο ανανεωμένο GNTM και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να επισημαίνει ότι είναι «το καλύτερο casting».

