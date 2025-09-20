Ο παιδοκτόνος της Κρήτης: Έπνιξε και τα τρία του αγόρια στον ποταμό Αλμυρό (vid)

Μία φρικιαστική και συνάμα ανατριχιαστική ιστορία εκτυλίχθηκε στην Κρήτη με τον παιδοκτόνο Γιώργο Μεταξάκη, που έπνιξε και τα τρία του αγόρια στον ποταμό Αλμυρό, για να εκδικηθεί τη γυναίκα του.

Ο Γιώργος Μεταξάκης έμεινε γνωστός ως «ο παιδοκτόνος της Κρήτης». Στις 20 Σεπτεμβρίου 1999 πέταξε στον ποταμό Αλμυρό τα τρία αγοράκια του με αποτέλεσμα να πνιγούν. Ο λόγος; Ήθελε να εκδικηθεί την γυναίκα του...

Ο προβληματικός γάμος

Το έτος 1986, ο Γιώργος Μεταξάκης ερωτεύτηκε και έκλεψε την δεύτερη ξαδέλφη του Αργυρώ, με την οποία παντρεύτηκαν και έκαναν τέσσερα παιδιά. Τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Ο γάμος τους όμως, ήταν προβληματικός και οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν συχνοί. Η Αργυρώ τον είχε προειδοποιήσει ότι θα τον εγκατέλειπε και θα έπαιρνε μαζί και τα παιδιά τους. Πράγματι, η Αργυρώ έκανε πράξη της απειλές της αφού δεν μπορούσε να αντέξει άλλο τις εντάσεις.

Έτσι, πήρε τα παιδιά και έφυγε από το σπίτι, ξεκινώντας παράλληλα τις διαδικασίες για το διαζύγιο. Αυτή η εξέλιξη κάνει τον σύζυγό της να το ρίξει στο αλκοόλ. Μάλιστα, στις συζητήσεις με πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, διαβεβαίωσε ότι θα δώσει διαζύγιο στην σύζυγό του.

Η εκδίκηση και το νοσηρό σχέδιο του Μεταξάκη

Παρόλα αυτά ο Μεταξάκης δεν μπορούσε με τίποτα να χωνέψει ότι η σύζυγός του τον είχε εγκαταλείψει. Έτσι άρχισε να καταστρώνει στο ανισόρροπο μυαλό του ένα νοσηρό σχέδιο εκδίκησης της συζύγου του. Μάλιστα, κατέγραφε τις παρανοϊκές σκέψεις του σε ημερολόγιο, στο οποίο είχε γράψει: «Αγαπάω τα παιδιά μου. Αλλά εσύ μου τα στερείς. Εσύ φταις για όλα. Όταν πεθάνω, να με θάψετε μαζί τους».

Πίστευε πως με αυτό τον τρόπο θα εκδικούνταν την σύζυγό του και θα την έκανε να γυρίσει κοντά του. Μια μέρα ο Μεταξάκης απήγαγε τα παιδιά του και έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εθνική Οδό. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν τότε ήταν μόνο για τροχαίες παραβάσεις και απειλή. Οι ίδιοι οι συγγενείς του προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το θέμα και έλεγαν ότι δεν θα έκανε κακό στα παιδιά διότι τα υπεραγαπούσε. Ακόμη και η Αργυρώ είχε πειστεί και τον άφηνε να τα παίρνει συχνά.

Το φρικιαστικό έγκλημα

Τρεις μήνες μετά το παραπάνω περιστατικό, τις 20 Σεπτεμβρίου 1999, ο Μεταξάκης μπήκε στο αυτοκίνητο και πήγε στο σπίτι της γυναίκας στα Καμίνια να πάρει τη 12χρονη κόρη του, το γιό του Γιάννη 10 ετών, τον Νίκο 4 ετών και το 2χρονο αβάπτιστο αδελφάκι τους για να πάνε μία βόλτα. Σταμάτησε σε ένα μίνι μάρκετ, αγόρασε τέσσερις πορτοκαλάδες και στη συνέχεια πήγαν στον Αλμυρό ποταμό.

Τα τρία αγόρια άρχισαν να παίζουν, ενώ η Τάνια καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή ο 40χρονος πατέρας έβγαλε τα κορδόνια των παπουτσιών του και της έδεσε τα χέρια στο λεβιέ των ταχυτήτων. «Σε δένω γιατί δεν σου έχω εμπιστοσύνη», της είπε και σήκωσε το καπό του αυτοκινήτου για να μην έχει οπτική επαφή με το ποτάμι. Πήρε τα τρία αγόρια στην όχθη του ποταμού και τα πέταξε στα κρύα και ορμητικά νερά του.

Μόλις τελείωσε την αποτρόπαιη πράξη του επέστρεψε, μπήκε στο αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει σαν κυνηγημένος. Η Τάνια φώναζε: «Τι έκανες στα αδερφάκια μου;», αλλά εκείνος συνέχισε αμίλητος να πατάει γκάζι. Έκαναν κάπου 30 χιλιόμετρα, έφτασαν στην εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ, έξω από το χωριό Μοχός, στα όρια του νομού Λασιθίου.

Ο Μεταξάκης είπε στην κόρη του ότι είχε δώσει δηλητήριο στα αδέλφια της. Της άφησε ένα τετράδιο με σημειώσεις, την εγκατέλειψε και έφυγε μέσα στη νύχτα. Λίγες ώρες αργότερα το κορίτσι κατάφερε να λυθεί και πήγε στο αστυνομικό τμήμα όπου περιέγραψε όσα είχαν συμβεί. Η ιστορία της επιβεβαιώθηκαν όταν οι δύτες ανέσυραν νεκρά τα τρία αδελφάκια της από τον Αλμυρό ποταμό.

Η σύλληψη του παιδοκτόνου

Ο παιδοκτόνος μετά την αποτρόπαια πράξη του πέρασε την νύχτα του σε ένα χωράφι με ελιές. Όταν ξημέρωσε, ξυρίστηκε για να μην τον αναγνωρίσουν και πήγε σε ένα καφενείο κοντά στη Μονή Κέρας. Εκεί τα νέα είχαν φτάσει και κάποιοι τον αναγνώρισαν. Κάλεσαν την αστυνομία, όμως μέχρι να φτάσει το περιπολικό, ο Μεταξάκης είχε κάνει οτοστόπ σε ένα φορτηγό, με τον οδηγό να μην τον αναγνωρίζει.

Η αστυνομία είχε στήσει μπλόκα στις γύρω περιοχές και η σύλληψή του δεν άργησε να έρθει. Συνελήφθη από αστυνομικούς των Τμημάτων Λιμένος Χερσονήσου και Μοχού έξω από τον οικισμό Λαγού του Οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα, όταν ρώτησαν ποιος είναι εκείνος με απάθεια απάντησε: «Γιώργος Μεταξάκης!». Σα να μην είχε συμβεί τίποτα... Κατά τη σύλληψή του απέφυγε να πει οτιδήποτε, απλά αρκέστηκε να απαντά ότι δεν το έκανε αυτός, ενώ ζήτησε να δει και τη γυναίκα του. Μετά την σύλληψή του είπε πως ο πνιγμός των παιδιών του ήταν ατύχημα και θολωμένος καθώς ήταν προσπαθούσε να διαφύγει.

Η ανάκριση και το «θέατρο» του δράστη

Κατά την διάρκεια της ανάκρισης, ο Μεταξάκης αρνιόταν ότι είχε διαπράξει το τριπλό έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι τα τρία αγοράκια πνίγηκαν μόνα τους στον Αλμυρό ποταμό. Ισχυρίστηκε με απόλυτη ψυχραιμία ότι όταν τα πήγε βόλτα στον ποταμό, έπεσε ο 4χρονος Νίκος (το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του) κατά λάθος μέσα και στη συνέχεια ο 10χρονος Γιάννης πήγε να βοηθήσει και πνίγηκε και αυτός. Το δε τρίτο, το αβάπτιστο, που το κρατούσε αυτός την ώρα που πήγε να βοηθήσει, έπεσε και αυτό.

Δεν είπε όμως, πως γλίτωσε η κόρη του που ήταν δεμένη στο αυτοκίνητο. «Είναι διεστραμμένη προσωπικότητα και πολύ σκληρός. Δεν το έχω συναντήσει ποτέ αυτό…», είπε στα «ΝΕΑ» ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι αξιωματικοί, έμεινε άναυδος από τη νηφαλιότητα και την ψυχραιμία που επέδειξε ο δράστης. «Το μόνο που δεν μας ζήτησε, είναι να πάει στην κηδεία των παιδιών», είπε αξιωματικός που συμμετείχε στην προανάκρισης.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή και η αναπαράσταση του εγκλήματος

Το πόρισμα ωστόσο, του ιατροδικαστή έλεγε άλλα. Σύμφωνα με αυτό, ο δράστης πέταξε τους τρεις γιους του στο ποτάμι όσο ήταν ακόμη ζωντανοί, με αποτέλεσμα να πνιγούν από τα ορμητικά του νερά. Ο ιατροδικαστής εντόπισε αμυχές πάνω στο κορμί του μεγαλύτερου γιου, του Γιάννη. Όπως φαίνεται, προσπάθησε να αντισταθεί, ωστόσο, ο πατέρας του τον έπιασε από τις μασχάλες και τον πέταξε βίαια στο νερό.

Στις 24 Σεπτεμβρίου στις 6 το πρωί με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς οι Αρχές φοβήθηκαν το ενδεχόμενο λιντσαρίσματος του δράστη ξεκίνησε η αναπαράσταση του εγκλήματος. Ο παιδοκτόνος εμφανίστηκε στην περιοχή όπου διέπραξε το τριπλό αποτρόπαιο έγκλημα με αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ περιμετρικά του χώρου βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν ελέγξει και αργότερα απέκλεισαν την περιοχή. Ο 40χρονος δράστης δεν έδειξε ούτε μια στιγμή να μετανιώνει που πέταξε στον Αλμυρό ποταμό τα τρία αγοράκια του.

Μάλιστα, με προκλητική θρασύτητα, ο Μεταξάκης προσπαθούσε να αποκρύψει την αλήθεια και επαναλάμβανε διαρκώς τις φράσεις: «Είμαι αθώος», «ήταν ατύχημα». Οι εισαγγελείς και οι αστυνομικοί διευθυντές που βρίσκονται στο σημείο μένουν άναυδοι από την ψυχραιμία του δράστη. Όταν τον ρωτούν, μάλιστα, γιατί δεν έπεσε στο νερό για να σώσει το παιδιά του, απαντά πως δεν ήξερε κολύμπι. Η αναπαράσταση λήγει με τον Μεταξάκη να μην ομολογεί τους φόνους του.

Το ημερολόγιο «έκαψε» τον παιδοκτόνο

Ο Μεταξάκης δεν είχε υπολογίσει σε ένα στοιχείο που είχε αφήσει μετά τον φόνο. Αυτό ήταν το ημερολόγιο που άφησε δίπλα στην κόρη του όσο την είχε δεμένη στο αυτοκίνητο, τη μέρα των δολοφονιών. Επιπλέον, η αστυνομία είχε και την κατάθεση της μεγάλης του κόρης, η οποία από καθαρή τύχη είχε σωθεί. Λίγο αργότερα δόθηκαν από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, τα τηλεφωνήματα που είχε κάνει μετά το τριπλό έγκλημα στην πρώην γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του.

Ο Γιώργος Μεταξάκης κρίθηκε προφυλακιστέος, αλλά οι διευθυντές των φυλακών Χανίων και Νεαπόλεως δήλωσαν πως δεν μπορούσαν να εγγυηθούν για τη σωματική του ακεραιότητα. Τελικώς οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η δίκη και η αποφυλάκιση

Στις 19 Μαρτίου 2001, ο 40χρονος παιδοκτόνος, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης. Συγγενείς τής συζύγου του, Αργυρώς Μεταξάκη, απείλησαν να τον λιντσάρουν τόσο κατά την είσοδό του στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και κατά την έξοδό του μετά το τέλος της δίκης και την καταδίκη του.

Ο Γιώργος Μεταξάκης αρνήθηκε να απολογηθεί και δεν άνοιξε το στόμα του να πει μια κουβέντα, ενώ φαινόταν να είναι υπό την επήρεια φαρμάκων. Καταδικάστηκε ομόφωνα σε τρεις φορές ισόβια, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, ενώ άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Τον Δεκέμβριο του 2006 προσέφυγε στο Εφετείο Χανίων, ωστόσο, η πρωτόδικη απόφαση δεν άλλαξε. Στις 26 Νοεμβρίου 2018, μετά από 19 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές Δομοκού, ο καταδικασμένος τρις ισόβια, ο 60χρονος πλέον Γιώργος Μεταξάκης αποφυλακίστηκε.

Ανάμεσα στους όρους της αποφυλάκισης υπήρχε η απαγόρευση να πάει στην Κρήτη όπου ζουν οι συγγενείς του, αλλά και η οικογένεια της πρώην συζύγου του. Η Αργυρώ δε γνώριζε τίποτε για την αποφυλάκιση του πρώην συζύγου της και ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ, μένοντας έκπληκτη με αυτή την εξέλιξη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ