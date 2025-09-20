Απόλυτο χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση

Κυβερνοεπίθεση προκαλεί προβλήματα σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, περιλαμβανομένων αυτών του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Κυβερνοεπίθεση με στόχο πάροχο υπηρεσιών για συστήματα ελέγχου (check-in) εισιτηρίων και διαβατηρίων και επιβίβασης προκάλεσε προβλήματα λειτουργίας σε ορισμένα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, περιλαμβανομένων αυτών του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με τις αρχές τους.

Η επίθεση κατέστησε μη λειτουργικά τα αυτοματοποιημένα συστήματα check-in και επιβίβασης, επιτρέποντας μόνον χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου, σύμφωνα με το Αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

BREAKING: Heathrow says it's experiencing technical issues with check-in and boarding.



The airport is advising passengers to check their flight status. Several European airports are reporting similar technical problems.https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/UpBbVE7WHi — Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

«Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και θα προκαλέσει δυστυχώς καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφεραν οι αρχές του αεροδρομίου σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

«Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το θέμα αυτό και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσαν.

Και το Χίθροου του Λονδίνου προειδοποίησε για καθυστερήσεις λόγω «τεχνικού προβλήματος» ενός τρίτου προμηθευτή.

Στους επιβάτες που έχουν προγραμματισμένη πτήση για σήμερα συνιστάται από τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα να επιβεβαιώσουν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί απευθυνόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα και το αεροδρόμιο του Βερολίνου αναφέρει στον ιστότοπό του ότι «λόγω τεχνικού ζητήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί στην Ευρώπη, υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος αναμονής στο check-in» και προσθέτει: «Εργαζόμαστε για γρήγορη επίλυση» του ζητήματος.

Το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από την ηλεκτρονική αυτή επίθεση, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ