Η νέα τάση των tattoo έρχεται από την Κίνα: Τατουάζ στα δόντια μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης

Οι νεότερες γενιές φαίνεται πως βαρέθηκαν τα κοινά τατουάζ και σύμφωνα με κινέζικο μέσο ενημέρωσης, στρέφονται στα τατουάζ δοντιών.

Στην Κίνα - ε βέβαια που αλλού - οι νέες γενιές βαρέθηκαν τα κοινά τατουάζ και θέλησαν να το πάνε ένα βήμα παρακάτω. Έτσι, αποφάσισαν να κάνουν στα δόντια, με το αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο άσχημο...

Μπορεί να ακούγεται ανατριχιαστικό, αλλά τα τατουάζ στα δόντια δεν είναι και τόσο παράξενα.

Η διαδικασία του τατουάζ στα δόντια

Αρχικά, να τονίσουμε πως δεν γίνονται απευθείας στα δόντια, αλλά στην επιφάνεια μιας στεφάνης που κατασκευάζεται με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης και στη συνέχεια τοποθετείται πάνω στο πραγματικό δόντι.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα είναι ότι, σε αντίθεση με τα τατουάζ δέρματος, τα οποία δεν μπορούν να αφαιρεθούν αρκετά εύκολα, αυτά των δοντιών αλλάζουν απλά αντικαθιστώντας τη συγκεκριμένη στεφάνη.

Ενώ κάποιοι πιστεύουν ότι τα τατουάζ δέρματος είναι ξεπερασμένα και τα τατουάζ δοντιών είναι ένας νέος και ωραίος τρόπος έκφρασης, άλλοι απλώς τα επιλέγουν όταν προσφέρονται ως υπηρεσία από οδοντιατρικές κλινικές. Αντί για μια απλή στεφάνη, μπορούν να αποκτήσουν ένα εξατομικευμένο μοντέλο που τους κάνει να ξεχωρίζουν ή τους φέρνει τύχη.

Τα πιο συχνά τατουάζ δοντιών

Όταν αποφασίζουν για τατουάζ δοντιών, μερικοί άνθρωποι επιλέγουν τα αρχικά των συντρόφων τους, τους τυχερούς αριθμούς τους ή ακόμα και φράσεις που φέρνουν περιουσία, όπως «βγάζω χρήματα» ή «επιτυγχάνω στόχους». Η τάση έχει γίνει τόσο δημοφιλής που μεγάλες οδοντιατρικές κλινικές έχουν αρχίσει να διαφημίζουν τατουάζ δοντιών ως δωρεάν μπόνους για την τοποθέτηση στεφανών στα υποκαταστήματά τους.

Αν και τα τατουάζ δοντιών σίγουρα λαμβάνουν πολλά θετικά σχόλια στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτές τις μέρες, δεν τα συνιστούν όλοι. Για παράδειγμα, ένας οδοντίατρος από τη Σαγκάη δήλωσε στο China.com ότι η χάραξη γραμμάτων ή σχεδίων σε στεφάνες δεν συνιστάται ιατρικά, καθώς μπορεί να μειώσει την αντοχή της στεφάνης και να αυξήσει τη φθορά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ