Ferrari τρέλανε Ιταλούς αστυνομικούς: Τη σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα, αλλά ήθελαν να δουν τη μηχανή της (vid)

Αστυνομικοί στην Ιταλία σταμάτησαν μια Ferrari με την πρόφαση της υπερβολικής ταχύτητας, αλλά στην πραγματικότητα ήθελαν να θαυμάσουν τη μηχανή της.

Ένα βίντεο από την γειτονική Ιταλία έχει γίνει viral και κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Αστυνομικοί στο Μιλάνο σταμάτησαν Ferrari 812 Superfast στις 11 Σεπτεμβρίου για υπερβολική ταχύτητα.

Ωστόσο, η παράβαση του οδηγού της, όπως αποδείχθηκε, ούτε καν τους ένοιαζε. Στην πραγματικότητα ήθελαν απλώς να... θαυμάσουν την μηχανή του αυτοκινήτου. Αντί να κόψουν κλήση στον οδηγό έσφιξαν τα χέρια μαζί του και επαίνεσαν το σούπερ-αυτοκίνητο.

«Καλήμερα. Είναι ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο», του είπαν και στη συνέχεια του ζήτησαν να πατήσει γκάζι για να ακούσουν τον θόρυβο του αυτοκινήτου. Ο αστυνομικός που φαίνεται στο βίντεο να μιλάει με τον οδηγό, το απολαμβάνει.

Ο οδηγός δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει και ξεσπάει σε γέλια: «Αγαπώ την αστυνομία εδώ», είπε την ώρα που ο αστυνομικός συνεχίσει να του κάνει ερωτήσεις για τις επιδόσεις και τις δυνατότητες της Ferrari.

Δεν έχει γίνει σαφές αν τελικά του «έκοψαν» κλήση. Το στιγμιότυπο έγινε viral στο διαδίκτυο, ενώ πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για την προφανή έλλειψη πειθαρχίας των αστυνομικών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ