YouTube: Πλήρωσε πάνω από 100 δισ. δολάρια σε δημιουργούς περιεχομένου μέσα σε 4 χρόνια!

Το YouTube ανακοίνωσε ότι από το 2021 έως σήμερα έχει καταβάλει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια σε δημιουργούς περιεχομένου, καλλιτέχνες και εταιρείες μέσων. Το ποσό αυτό καταδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της πλατφόρμας ως βασικού μέσου ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, σε μια εποχή όπου η τηλεόραση και το διαδίκτυο συγκλίνουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ο αριθμός των καναλιών που κερδίζουν πάνω από 100.000 δολάρια αποκλειστικά από προβολές σε τηλεοπτικές οθόνες αυξήθηκε κατά 45% μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Η Τζοάνα Βούλιχ, επικεφαλής προϊόντων του YouTube, τόνισε ότι «οι δημιουργοί έχουν τη δύναμη να διαμορφώνουν την κουλτούρα και την ψυχαγωγία με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ».

Νέα εργαλεία για δημιουργούς

Κατά την ετήσια εκδήλωση «Made on YouTube» στη Νέα Υόρκη, η πλατφόρμα παρουσίασε καινούρια εργαλεία για τη δημιουργία περιεχομένου. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για τα YouTube Shorts, που επιτρέπουν σε δημιουργούς να μετατρέπουν ακατέργαστο υλικό σε έτοιμα clips με μουσική, μεταβάσεις και σπικάζ.

Παράλληλα, η Google ανακοίνωσε ότι το νέο μοντέλο Veo 3, ειδικό για δημιουργία βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, θα ενσωματωθεί στα Shorts. Το Veo 3 έχει εκπαιδευτεί με επιλεγμένα βίντεο από το ίδιο το YouTube, προσφέροντας στους χρήστες περισσότερες δυνατότητες επεξεργασίας.

YouTube: 20 χρόνια παρουσίας

Το σημαντικό αυτό οικονομικό ορόσημο έρχεται τη στιγμή που η πλατφόρμα, ιδιοκτησίας της Google, γιορτάζει 20 χρόνια λειτουργίας. Με περισσότερα από 20 δισ. βίντεο αναρτημένα, το YouTube εξελίσσεται σε μία από τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις media παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι ο CEO του YouTube, Νιλ Μοχάν, είχε αποκαλύψει πως την τετραετία 2021–2024 οι πληρωμές προς δημιουργούς ξεπέρασαν τα 70 δισ. δολάρια. Το νέο ρεκόρ δείχνει ότι το YouTube δεν είναι απλώς «η νέα τηλεόραση», αλλά ένας από τους βασικούς μοχλούς της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.

