Το λάδι που χρησιμοποιήθηκε στις φριτέζες των McDonald’s απέκτησε μια δεύτερη ζωή, καθώς μετατράπηκε σε βιοκαύσιμο για τις ενεργειακές ανάγκες της Formula 1 στο Ιντερλάγκος.

Το λάδι που χρησιμοποιήθηκε για να τηγανιστούν χιλιάδες πατάτες στα εστιατόρια των McDonald’s στη Βραζιλία δεν κατέληξε στα απορρίμματα. Αντίθετα, πήρε τον δρόμο για ένα από τα πιο γνωστά circuit του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Ιντερλάγκος, όπου χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ που τροφοδότησε γεννήτριες του Grand Prix της Formula 1.

Για το Grand Prix του Σάο Πάολο, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, η αλυσίδα ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 50.000 λίτρα χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού οδηγήθηκαν σε διαδικασία ανακύκλωσης, με στόχο τη μετατροπή τους σε ανανεώσιμο καύσιμο. Ένα υλικό που μέχρι πρότινος είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του στις κουζίνες των εστιατορίων βρήκε έτσι μια εντελώς διαφορετική αποστολή, αυτή τη φορά πίσω από τις εξέδρες και τα paddock της Formula 1.

Από την κουζίνα στις γεννήτριες

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη βραζιλιάνικη εταιρεία παραγωγής βιοκαυσίμων Binatural και την GreenPlat, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση και την παρακολούθηση της διαδρομής των αποβλήτων. Η Binatural ανέλαβε τη μετατροπή του χρησιμοποιημένου λαδιού σε βιοντίζελ, το οποίο προορίστηκε για μέρος των γεννητριών που εξασφάλιζαν την ενεργειακή λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου.

Η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Το λάδι που έχει χρησιμοποιηθεί για τηγάνισμα πρέπει αρχικά να καθαριστεί από υπολείμματα και ακαθαρσίες. Στη συνέχεια περνά από ειδική χημική επεξεργασία, κατά την οποία μετατρέπεται σε βιοντίζελ, ένα καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξοπλισμό με κινητήρες ντίζελ, όπως οι γεννήτριες.

Το σημαντικό είναι ότι το λάδι δεν χρησιμοποιήθηκε στα μονοθέσια της Formula 1. Αξιοποιήθηκε για την παραγωγή ενέργειας στις εγκαταστάσεις της διοργάνωσης, ένα κομμάτι της λειτουργίας ενός Grand Prix που συνήθως περνά απαρατήρητο από όσους παρακολουθούν τον αγώνα.

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε προηγούμενο. Στο Grand Prix του 2025 είχαν χρησιμοποιηθεί περίπου 10.000 λίτρα βιοντίζελ σε γεννήτριες του Ιντερλάγκος, επίσης από ανακυκλωμένο μαγειρικό λάδι. Η φετινή δράση ανέβασε την κλίμακα της προσπάθειας, με περισσότερα από 50.000 λίτρα χρησιμοποιημένου λαδιού να προορίζονται για τη νέα παραγωγή.

Μάλιστα, η ανακύκλωση του συγκεκριμένου υλικού αποτελεί ήδη μέρος της καθημερινής λειτουργίας των McDonald’s στη Βραζιλία. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Arcos Dorados, που διαχειρίζεται την αλυσίδα στη Λατινική Αμερική, τα εστιατόριά της στη χώρα είχαν διοχετεύσει συνολικά 2,5 εκατομμύρια λίτρα χρησιμοποιημένου λαδιού για την παραγωγή βιοντίζελ και προϊόντων καθαρισμού.

Έτσι, ένα υλικό που ξεκινά την πορεία του σε μια φριτέζα μπορεί, ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία, να καταλήξει να συμβάλλει στην ηλεκτροδότηση ενός από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του πλανήτη. Και, αν μη τι άλλο, αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει μια μερίδα τηγανητές πατάτες μετά το τέλος της.

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