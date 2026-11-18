Προβλήματα σύνδεσης στο PlayStation Network ανέφεραν gamers λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA 6, με τη Sony να εμφανίζει διακοπή σε υπηρεσίες της πλατφόρμας

Προβλήματα λειτουργίας αντιμετώπισαν χρήστες του PlayStation λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6 (GTA 6), την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Οι αναφορές των gamers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούσαν κυρίως δυσκολίες σύνδεσης στο PlayStation Network (PSN), προβλήματα επικοινωνίας με τους διακομιστές, αλλά και αδυναμία πρόσβασης σε παιχνίδια, εφαρμογές και ενημερώσεις. Παράλληλα, η επίσημη σελίδα κατάστασης υπηρεσιών του PlayStation εμφάνισε προβλήματα στις κατηγορίες Gaming και Social, ενημερώνοντας τους χρήστες ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εκκίνηση παιχνιδιών, εφαρμογών και λειτουργιών δικτύου.

Τι αναφέρουν οι χρήστες για τα προβλήματα στο PlayStation

Gamers από διαφορετικές χώρες κατέφυγαν στα κοινωνικά δίκτυα για να περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Μεταξύ των προβλημάτων που αναφέρθηκαν ήταν η αδυναμία σύνδεσης στις online υπηρεσίες, η πρόσβαση στο PlayStation Store και η λήψη παιχνιδιών ή ενημερώσεων.

Η Sony, από την πλευρά της, ανέφερε στην ειδοποίηση της πλατφόρμας ότι προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό, ζητώντας από τους χρήστες να κάνουν υπομονή.

Τα προβλήματα καταγράφηκαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Sony για τη διάθεση νέας ενημέρωσης λογισμικού του PS5. Η συγκεκριμένη ενημέρωση είναι απαραίτητη για τους χρήστες που θέλουν να παίξουν το GTA 6.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η αναβάθμιση σχετίζεται με τα προβλήματα σύνδεσης που αναφέρθηκαν. Το GTA 6 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2026, αποτελώντας την πρώτη νέα βασική προσθήκη στη σειρά από το GTA 5, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013 και συγκαταλέγεται στα εμπορικότερα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών.

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