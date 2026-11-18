Αναμνήσεις που αντέχουν στον χρόνο, εικόνες που θες να μοιραστείς. Η ολοκαίνουρια σειρά Xiaomi 18 Pro έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να αποτυπώσεις τις στιγμές σου με τον πιο premium τρόπο.

Όλοι μας βγάζουμε φωτογραφίες στα ταξίδια μας. Θέλουμε να θυμόμαστε τις στιγμές, να μοιραζόμαστε την εμπειρία, να κρατάμε πάντα στη συλλογή μας τα «κλικ» που μας πηγαίνουν πίσω σε μια συγκεκριμένη εποχή.

Τοπία, αγαπημένα πρόσωπα, φαγητά, μνημεία, ουρανοί, φεγγάρια, ορίζοντες, θάλασσες, ανόητες γκριμάτσες, πινακίδες που δεν βγάζουν κανένα νόημα, φιγούρες που πάντα θα μας προκαλούν εντύπωση. Μεγάλα ορόσημα ή φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες που μεταξύ λίγων και καλών, γίνονται ένα inside joke ή ένα μήνυμα με τον πιο σπουδαίο συμβολισμό.

Για αυτό πριν από κάθε νέο ταξίδι, έρχεται στο μυαλό η ερώτηση κλειδί: έχω το κινητό που χρειάζομαι για να «ματσάρω» την εμπειρία μου με τις φωτογραφίες που θα… κουβαλήσω πίσω;

Ερώτημα κάπως επίκαιρο, μιας και διανύουμε την περίοδο λίγο πριν τα πρώτα χειμερινά ταξίδια, στο εξωτερικό ή εντός Ελλάδας. Κι αν αυτή η περίοδος συμπίπτει και με την αναζήτηση του νέου κινητού σου, η ολοκαίνουρια σειρά Xiaomi 18 Pro της Xiaomi είναι εδώ για σένα, στο κατάλληλο timing.

Οι selfies επιστρέφουν για να μείνουν

Σε κάθε ταξίδι που κάνεις, είτε με την παρέα, είτε μόνος, ζεις και μια διαφορετική περιπέτεια. «Οργώνεις» την πόλη, ανακαλύπτεις μέρη από το μηδέν, βιώνεις την ατμόσφαιρα μιας νέας περιοχής. Μέσα σε όλα αυτά, θέλεις να αποτυπώσεις την παρουσία σου με μία προσωπική ή ομαδική φωτογραφία. Η περίσταση το… ζητάει.

Κι αν οι selfie κάπως είχαν βγει από το πρόγραμμά σου, με το Xiaomi 18 Pro Max και το Xiaomi 18 Prο, επανέρχονται για περισσότερες λήψεις από ποτέ.

Xiaomi 18 Pro Series

Οι συσκευές της ολοκαίνουριας σειράς της Xiaomi φέρνουν στο τραπέζι την πρωτοποριακή διπλή οθόνη: το κινητό σου αποκτά back screen, που σου επιτρέπει να βγάλεις selfie ή group photo με κάμερα 200MP.

Βλέπεις ό,τι θα έβλεπες κανονικά από την μπροστινή σου κάμερα, σε μια μικρότερη οθόνη στο πίσω μέρος του κινητού, που σου επιτρέπει maximum αποτελέσματα ακόμα και για τα πιο αυθόρμητα κλικ.

Xiaomi 18 Pro Max

Με την πίσω οθόνη του Xiaomi 18 Pro Max μπορείς να κάνεις μέχρι και vlog και να μοιραστείς όπως σου ταιριάζει το ταξίδι σου.

Οι ισχυρές δυνατότητες της κάμερας της νέας σειράς Xiaomi 18 Pro έχουν εκ νέου την υπογραφή της Leica, με επαγγελματικούς φακούς που δίνουν κινηματογραφική διάσταση στην καθημερινότητά σου.

Μπροστινή και πίσω κάμερα που ανεβαίνουν συγκριτικά με τις προηγούμενες σειρές στα 200MP, συνδυαστικά με τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 6 και την Extreme έκδοση για το Xiaomi 18 Pro Max, προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις.

Οι AI εφαρμογές σε ακολουθουν σε κάθε αναζήτηση

Στη διάρκεια της ρουτίνας μας πια, πόσω μάλλον σε ένα ταξίδι που οι απορίες πολλαπλασιάζονται, δίνουμε ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη για αρκετές υπηρεσίες: φωνητικές εντολές, οδηγίες για μετακίνηση ή προτάσεις για μαγαζιά, μετάφραση σε άλλη γλώσσα, πληροφορίες για ό,τι μπορεί να χρειαστούμε.

Κι όλα ως επί το πλείστον γίνονται μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο. Το Xiaomi 18 Pro Max και το Xiaomi 18 Pro, διαθέτουν μία πλήρη λίστα AI εφαρμογών με το Xiaomi Hyper AI, που περιλαμβάνει ΑΙ Interpreter, AI Search, AI Dynamic Wallpapers για αυτόματη μετατροπή οποιασδήποτε φωτογραφίας σου κι όλα αυτά με το ισχυρό λογισμικό HyperOS 4. Φυσικά δεν λείπουν οι υπηρεσίες Google AI, (Gemini AI, Circle to Search).

Μπορείς να κάνεις δικό σου ένα από τα δύο ολοκαίνουρια μοντέλα της σειράς Xiaomi 18 Pro με early bird προσφορά μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, η οποία σου προσφέρει δώρο ένα REDMI Pad 2 8/256 GBΜ με την αγορά του Xiaomi 18 Pro Max, και ένα REDMI Pad 2 4/128 GB την αγορά του Xiaomi 18 Prο.

Και τα οφέλη δεν σταματούν εδώ, αφού με την αγορά σου εξασφαλίζεις 4 μήνες δωρεάν Spotify Premium, 3 μήνες δωρεάν YouTube Premium, 3 μήνες δωρεάν αποθηκευτικού χώρου Google AI Pro, 1 δωρεάν αντικατάσταση οθόνης εντός 6 μηνών και 1 δωρεάν αντικατάσταση πίσω οθόνης/φακών εντός 24 μηνών!

Τα gadgets που συμπληρώνουν ιδανικά το ταξίδι

Μερικές φορές σε ένα ταξίδι παίρνουμε περισσότερες από μία ηλεκτρονικές συσκευές στις αποσκευές μας. Τα περιφερειακά gadgets μάς επιτρέπουν πλήρη συνδεσιμότητα σε κάθε διαδρομή, έχοντας πολλές φορές και βασικό ρόλο στην καθημερινότητα.

Από το smartwatch που σου ελευθερώνει τα χέρια αφήνοντας το κινητό στην τσάντα, μέχρι τα ακουστικά σου για το soundtrack του ταξιδιού σου.

Η σειρά Xiaomi 18 Pro έρχεται με ένα πλήρες οικοσύστημα για να χτίσεις πάνω στην αγορά του νέου κινητού σου.

Το Xiaomi Watch S5 41mm είναι το νέο smartwatch της Xiaomi που επιστρέφει με 84% πιο ισχυρή μπαταρία από την προηγούμενη γενιά έξυπνων ρολογιών της μάρκας (μπαταρία 590mAh) και διάρκεια ζωής έως και 14 ημέρες! Ό,τι πρέπει για ταξίδι, ακόμα και σε μακρινό προορισμό.

Η άνεση στον καρπό παραμένει, καθώς έρχεται με Οθόνη One Glass με μειωμένο πάχος και βάρος μόλις 36 γραμμάρια, ενώ αυξάνονται και οι λειτουργίες που παρέχει, υποστηρίζοντας Google Wallet και πάνω από 150 υπηρεσίες σπορ.

Παράλληλα με το κινητό σου, μπορείς να κάνεις δικά σου και τα νέα Clips της Xiaomi, για αδιάκοπη χρήση ως και 9 ώρες και πεντακάθαρο ήχο στις κλήσεις σου χάρη στη λειτουργία AI Clear Calls, καθώς και το Xiaomi Smart Band 11, μία ακόμα πιο λεπτή και ελαφριά συσκευή στον καρπό σου (15,6 γραμμάρια) που υποστηρίζει από ανέπαφες πληρωμές με NFC, μέχρι ενισχυμένες λειτουργίες για σπορ και καταγραφή καρδιακού ρυθμού και ύπνου.

Όλα τα νέα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα xiaomi store σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ιωάννινα, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.