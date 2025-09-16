Το τρικ με το φύλλο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί αυτοκινήτων για να γλυτώνουν πρόστιμα (vid)

Η νέα επικίνδυνη τάση στα social media παρουσιάζει οδηγούς να ξεγελάνε τις κάμερες ταχύτητας και να γλυτώνουν τα πρόστιμα απλά με ένα φύλλο, όντας κάτι αρκετά επικίνδυνο.

Τα social media γέμισαν από βίντεο που υπόσχονται «έξυπνους» τρόπους για να αποφύγεις πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα με το αυτοκίνητο. Αντί για προσοχή στον δρόμο και σεβασμό στα όρια, πολλοί ψάχνουν γρήγορες λύσεις και κάπως έτσι γεννήθηκε το viral κόλπο με το φύλλο.

Η πιο απλή εκδοχή δείχνει ένα φύλλο (πλαστικό ή φυσικό) δεμένο με πετονιά και τοποθετημένο πάνω στην πινακίδα, έτσι ώστε οι κάμερες να μην «βλέπουν» αριθμό. Στην κάμερα, ο οδηγός «τραβάει» το φύλλο με τους υαλοκαθαριστήρες όταν χρειαστεί.

Η πιο «επαγγελματική» παραλλαγή που διαφημίζεται στο διαδίκτυο περιλαμβάνει τεχνητά φύλλα μ' έναν ηλεκτρομαγνήτη και τηλεχειριστήριο, ώστε να πέφτουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Το κόστος ανέρχεται περίπου στα 45 ευρώ, με υποσχέσεις για ακόμη φθηνότερες λύσεις.

Γιατί το τρικ είναι αναξιόπιστο και επικίνδυνο

Ακόμα και αν μοιάζει αθώο, το κόλπο έχει σοβαρά πρακτικά και ηθικά προβλήματα. Ο άνεμος και η ροή αέρα κατά τη συνηθισμένη οδήγηση μπορούν εύκολα να αποσπάσουν ή να μετακινήσουν το φύλλο, άρα η «τεχνική» συχνά αποτυγχάνει εκεί που χρειάζεται.

Η ύπαρξη πετονιάς, σχοινιού ή ξένου εξαρτήματος στον υαλοκαθαριστήρα είναι προφανής και θα κινήσει αμέσως υποψίες σε έλεγχο. Τροχαία περιστατικά ή απόσπαση προσοχής με τα αντικείμενα που κρέμονται από το παρμπρίζ να δημιουργούν κίνδυνο για τον οδηγό και τους άλλους χρήστες του δρόμου.

Στο ηθικό και νομικό ζήτημα, πρόκειται για μία προσπάθεια να παραπλανηθεί το κράτος και οι μηχανισμοί ελέγχου και προφανώς δεν μιλάμε για ένα «έξυπνο κόλπο».

Νομικές συνέπειες: Τι λέει ο ΚΟΚ (Άρθρο 94)

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής. Το άρθρο 94 προβλέπει ότι όποιο όχημα φέρει πινακίδες που δεν είναι ευκρινώς ορατές ή φέρει πάνω τους μη αντανακλαστικό υλικό τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Η τοποθέτηση αντικειμένων που κρύβουν ή αλλοιώνουν την αναγνωσιμότητα των πινακίδων συνιστά σαφή παράβαση.

