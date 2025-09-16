Μυστηριώδη πλοκάμια αναδύονται από «μετεωρίτη» και πυροδοτούν έντονες αντιδράσεις: «Ένας εξωγήινος μεγαλώνει» (vid)

Σάλο έχει προκαλέσει στο TikTok ένας Παναμέζος που υποστηρίζει πως βρήκε έναν εξωγήινο οργανισμό μέσα σε μετεωρίτη, με τα βίντεο με πλοκάμια που απλώνονται από τον βράχο να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον.

Ο Κιν, κάτοικος Παναμά, ισχυρίστηκε ότι στις 29 Αυγούστου βρήκε έναν μικρό μετεωρίτη σε φλεγόμενο κρατήρα της περιοχής. Στα πρώτα βίντεο που τράβηξε και ανέβασε στα social media, έδειξε πως ο παράξενος «βράχος», κατά την επαφή, έκαιγε φύλλα.

Στη συνέχεια, σε σειρά αναρτήσεων στο TikTok, παρουσίασε έναν παράξενο οργανισμό με πλοκάμια που ξεπηδούσαν από τον μετεωρίτη, καλύπτοντάς τον σταδιακά με μια μαύρη, πηχτή ουσία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το αντικείμενο λάμπει τη νύχτα.

Φάρσα ή πραγματικότητα: Το δείγμα φυλάσσεται σε χρηματοκιβώτιο

Τα βίντεο έγιναν αμέσως viral, με κάποιους να μιλούν για «εξωγήινο που μεγαλώνει» και άλλους να αποκαλούν την ιστορία μία καλοστημένη φάρσα: «Μοιάζει με πατάτα» σχολίασε χρήστης στο X, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για γνωστό μανιτάρι, το Clathrus Αrcheri.

Ο Kin ανέφερε ότι πλέον το δείγμα με τα πλοκάμια φυλάσσεται σε μεγάλο χρηματοκιβώτιο, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, έχει αποκολληθεί από τον μετεωρίτη και κινείται μόνο του, μεγαλώνοντας κάθε φορά που εκτίθεται στο φως.

Δεν έχει καταγραφεί πτώση μετεωρίτη στην περιοχή εκείνη την περίοδο

Ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη επιβεβαίωση πως πρόκειται για μετεωρίτη ή κάποιον άλλον άγνωστο οργανισμό. Επιπλέον, ιχνηλάτες δεν έχουν καταγράψει πτώση στην περιοχή την περίοδο εκείνη, οπότε και δεν εξηγείται η παρουσία του εκεί.

Ο ίδιος καλεί τους ακολούθους του να κατεβάσουν και να αποθηκεύσουν τα βίντεο, ισχυριζόμενος ότι «οι αρχές μπορεί να τα εξαφανίσουν». Εν τω μεταξύ, οι απόψεις στο διαδίκτυο παραμένουν διχασμένες ανάμεσα σε όσους πιστεύουν σε μια εξωγήινη ανακάλυψη και σε εκείνους που βλέπουν μια ευφάνταστη απάτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ