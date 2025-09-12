Αφήνεις το κλειδί στην πόρτα όταν κοιμάσαι; Ειδικός εξηγεί γιατί είναι επικίνδυνο

Ένας ειδικός στην ασφάλεια εξηγεί γιατί το να αφήνουμε το κλειδί στην πόρτα τη νύχτα μπορεί να μας εκθέτει σε κίνδυνο.

Η ασφάλεια του σπιτιού είναι ένα ζήτημα που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Ωστόσο, μια καθημερινή πρακτική που θεωρείται από πολλούς «ασφαλής» αποδεικνύεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, όχι μόνο αναποτελεσματική αλλά και επικίνδυνη.

Πρόκειται για τη συνήθεια να αφήνουμε το κλειδί στην κλειδαριά από μέσα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολλοί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο δυσκολεύουν έναν πιθανό διαρρήκτη να παραβιάσει την πόρτα. Όμως ο Σαμουέλ Πριέτο, ειδικός του Instituto Superior de Seguridad, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast El Panda Inversor, τόνισε ότι αυτή η πρακτική μπορεί να αποβεί μοιραία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ο συγκεκριμένος τρόπος θεωρείται επικίνδυνος και έχει αποθαρρυνθεί ακόμη και από τα πρότυπα κατασκευής νέων κλειδαριών. Ο λόγος είναι ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το κλειδί στην κλειδαριά μπορεί να εμποδίσει την άμεση είσοδο στο σπίτι.

Παράλληλα, ειδικοί της ασφάλειας υπογραμμίζουν ότι με τη χρήση ενός ισχυρού μαγνήτη οι διαρρήκτες μπορούν να περιστρέψουν το κλειδί από την άλλη πλευρά, αποκτώντας πρόσβαση στο χώρο, χωρίς να φαίνεται παραβίαση της κλειδαριάς. Αν και ορισμένοι πολίτες διαφωνούν, θεωρώντας ότι η πρακτική αυτή λειτουργεί αποτρεπτικά, τα παραδείγματα επιτυχημένων διαρρήξεων δείχνουν το αντίθετο.

Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι οι κλειδαριές με διπλό κύλινδρο, οι οποίες επιτρέπουν το άνοιγμα της πόρτας από έξω ακόμη κι αν το κλειδί παραμένει από μέσα. Έτσι, εξασφαλίζεται τόσο η προστασία του σπιτιού όσο και η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε περίπτωση ανάγκης.

