Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του φερόμενου δράστη για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Οι πρώτες πληροφορίες από τις αμερικανικές αρχές.

Δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και στενού συμμάχου του, Τσάρλι Κερκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τον φερόμενο δράστη.

«Νομίζω, με μεγάλη βεβαιότητα, ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Fox News, προσθέτοντας ότι η σύλληψη κατέστη δυνατή χάρη σε πληροφορίες από άτομο του στενού περιβάλλοντος του υπόπτου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως αργότερα εντός της ημέρας θα εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ περιέγραψε τον ύποπτο ως άνδρα «28 ή 29 ετών».

Σύμφωνα με το CNN, πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση επιβεβαίωσαν ότι ένα άτομο έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση και ανακρίνεται για τη δολοφονική επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (11/09) οι αμερικανικές αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του φερόμενου δράστη, ενώ το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγούσε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

