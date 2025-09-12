Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος: Κατ’ οίκον περιορισμός για λόγους υγείας

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος, καταδικασμένος ως αρχηγός της Χρυσής Αυγής, αποφυλακίστηκε με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λαμίας και τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω προβλημάτων υγείας.

Εκτός φυλακής βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9) ο Νίκος Μιχαλολιάκος, καταδικασμένος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

Το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας, με βούλευμά του, έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση, το οποίο στηρίχθηκε σε «σοβαρά προβλήματα υγείας».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον Μιχαλολιάκο επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, ενώ θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η απόφαση αυτή έρχεται περισσότερο από έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές, έπειτα από την αναίρεση της πρώτης αποφυλάκισής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθειρξη 13 ετών για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ