Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Οι συστάσεις προς τους Ευρωπαίους πολίτες πληθαίνουν, για τη διατήρηση ενός πακέτου επιβίωσης με απαραίτητα είδη για τα πρώτα 24ωρα, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους πολίτες των κρατών-μελών να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.

Στη χώρα μας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρες, κλήση για εκκένωση από το 112 κ.α.), προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης.

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