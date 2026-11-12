Χριστίνα Αντωνίου: «Το ζητούμενο είναι μικρότερα έξοδα, όχι λιγότερη ποιότητα ζωής»

Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Daikin Hellas και Πρόεδρος του APPLiA Hellas μιλά για τους λογαριασμούς του σπιτιού, τις αγορές που χρειάζονται περισσότερη σκέψη, τις επαγγελματικές επιλογές των νέων και την ευθύνη των επιχειρήσεων να προσφέρουν λύσεις που οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να αξιοποιήσουν.

Σπίτι. Λογαριασμοί. Αγορές που χρειάζονται περισσότερη σκέψη. Επιλογές επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων. Και τι ευθύνη έχουν οι επιχειρήσεις απέναντι στους καταναλωτές να προσφέρουν λύσεις που οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να αξιοποιήσουν;

Η Χριστίνα Αντωνίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Daikin Hellas και Πρόεδρος του APPLiA Hellas, απαντά:

Όταν μια οικογένεια δυσκολεύεται να πληρώσει το ρεύμα, τι μπορεί να ακούσει πέρα από την υπόσχεση μιας επιδότησης;

«Πρώτα χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τη δυσκολία της. Όποιος δεν μπορεί να πληρώσει τον σημερινό λογαριασμό χρειάζεται βοήθεια σήμερα, όχι μόνο συμβουλές για το μέλλον. Η επιδότηση, επομένως, έχει θέση. Παράλληλα, όμως, χρειάζεται να βοηθήσουμε το ίδιο νοικοκυριό να μειώσει την ενέργεια που χρειάζεται τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην άμεση στήριξη και στη βελτίωση του σπιτιού. Πρέπει να τις συνδέσουμε. Το ζητούμενο είναι μικρότερα έξοδα, όχι λιγότερη ποιότητα ζωής».

Και αν η απάντηση είναι «δεν έχω χρήματα για καινούργιο εξοπλισμό»;

«Τότε η πρώτη μας πρόταση δεν μπορεί να είναι «αγοράστε κάτι καινούργιο». Χρειάζεται να εξετάσουμε τι υπάρχει ήδη στο σπίτι, σε ποια κατάσταση βρίσκεται και τι μπορεί να βελτιωθεί με σωστή συντήρηση και ρυθμίσεις. Άλλες δυνατότητες έχει κάποιος που σχεδιάζει ανακαίνιση και άλλες κάποιος που νοικιάζει και δεν αποφασίζει μόνος του για τις αλλαγές. Γι’ αυτό θεωρώ απαραίτητη την ύπαρξη των σταθερών κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης, αλλά με απλές διαδικασίες και προτεραιότητα σε όσους δυσκολεύονται περισσότερο. Οι προτάσεις μας πρέπει να ξεκινούν από τις πραγματικές δυνατότητες των ανθρώπων».

Ακούγονται πολλά για τις αντλίες θερμότητας. Είναι η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι;

«Δεν θα έδινα την ίδια απάντηση για κάθε κατοικία. Οι αντλίες θερμότητας αξιοποιούν θερμότητα από το περιβάλλον, υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές μορφές και τύπους, αλλά η απόδοσή τους εξαρτάται από τη σωστή επιλογή, εγκατάσταση και χρήση. Πριν προτείνουμε ένα σύστημα, εξετάζουμε τη μόνωση, την περιοχή, το υπάρχον σύστημα θέρμανσης και τις ανάγκες της οικογένειας. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει γιατί του προτείνουμε μια λύση, πότε θα «πάρει» πίσω την επένδυσή του και σε ποια στοιχεία στηρίζουμε την εκτίμηση εξοικονόμησης. Η ευθύνη του ειδικού περιλαμβάνει και το να εξηγεί πότε μια επιλογή δεν ταιριάζει».

Βλέπουμε δύο ψυγεία και το ένα είναι φθηνότερο. Γιατί να μην το επιλέξουμε;

«Μπορεί πράγματι να είναι η σωστή επιλογή. Το ακριβότερο προϊόν δεν είναι πάντοτε το καταλληλότερο. Χρειάζεται, όμως, να συγκρίνουμε συσκευές που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες: τι κατανάλωση αναγράφουν, ποια εγγύηση προσφέρουν και ποια υποστήριξη υπάρχει. Να ζητάμε εξήγηση για την ενεργειακή ετικέτα, όχι να αρκούμαστε σε έναν γενικό χαρακτηρισμό όπως «οικονομικό». Και να μην πληρώνουμε για χωρητικότητα ή λειτουργίες που δεν χρειαζόμαστε. Δική μας υποχρέωση, ως εταιρειών και επαγγελματιών, είναι να κάνουμε αυτή τη σύγκριση κατανοητή».

Χάλασε το πλυντήριο. Πώς αποφασίζουμε αν αξίζει να το επισκευάσουμε;

«Πρώτα ζητάμε σαφή διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Τι ακριβώς έχει χαλάσει; Υπάρχουν ανταλλακτικά; Ποια είναι η γενικότερη κατάσταση της συσκευής και τι καλύπτει η επισκευή; Δεν αποφασίζουμε μόνο από την ηλικία της ούτε μόνο από την τιμή ενός καινούργιου μοντέλου. Εξετάζουμε την ασφαλή λειτουργία, την κατανάλωση και τις ανάγκες μας. Η περιβαλλοντική ευθύνη δεν σημαίνει διαρκείς αντικαταστάσεις. Σημαίνει συντήρηση και επισκευή όταν έχουν νόημα, αλλά και σωστή ανακύκλωση όταν μια συσκευή ολοκληρώνει τη λειτουργική της ζωή».

Ένας μικρός επαγγελματίας που δεν μπορεί να τα αλλάξει όλα, από πού ξεκινά;

«Από το να βάλει προτεραιότητες, όχι από έναν κατάλογο αγορών. Πριν προτείνουμε καινούργιο εξοπλισμό, εξετάζουμε αν ο υπάρχων λειτουργεί τις σωστές ώρες, με κατάλληλες ρυθμίσεις και συντήρηση. Έπειτα ξεχωρίζουμε τι χρειάζεται άμεση παρέμβαση και τι μπορεί να περιμένει. Για κάθε επένδυση, ο επαγγελματίας δικαιούται μια κατανοητή εξήγηση: πόσο κοστίζει, ποιο όφελος αναμένουμε και υπό ποιες προϋποθέσεις. Μια καλή τεχνική πρόταση πρέπει να σέβεται και τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει η επιχείρηση χωρίς να δυσκολέψει την καθημερινή λειτουργία της».

Οι «έξυπνες» συσκευές μάς βοηθούν ή πληρώνουμε λειτουργίες που τελικά δεν χρησιμοποιούμε;

«Μια λειτουργία έχει αξία όταν εξυπηρετεί μια πραγματική ανάγκη. Ο προγραμματισμός της θέρμανσης, για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει όταν ανταποκρίνεται στις ώρες που τη χρειάζεται το νοικοκυριό. Η σύνδεση με μια εφαρμογή, όμως, δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει οικονομία. Πριν αγοράσουμε, χρειάζεται να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα και αν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε εύκολα. Η εταιρεία οφείλει να εξηγεί, όχι να εντυπωσιάζει με όρους που ο πελάτης δεν καταλαβαίνει».

Πέρα από ένα πτυχίο, τι χρειάζεται να μάθει ένας νέος για τη δουλειά και την καθημερινότητά του;

«Να ρωτά όταν δεν καταλαβαίνει, να ελέγχει μια πληροφορία πριν στηριχθεί σε αυτήν και να συνεργάζεται με ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά. Αυτά ζητώ και από τους ανθρώπους με τους οποίους εργάζομαι. Η ίδια κρίση βοηθά στην καθημερινότητα: να διαβάσεις έναν λογαριασμό, να συγκρίνεις δύο αγορές ή να ξεχωρίσεις μια ανάγκη από μια διαφημιστική υπόσχεση. Το πτυχίο έχει αξία. Χρειάζεται, όμως, και η ικανότητα να χρησιμοποιείς τη γνώση συνδυαστικά με την κρίση, όταν δεν υπάρχει έτοιμη απάντηση. Εκεί έχει ουσιαστικό ρόλο και η καθοδήγηση μέσα στην εργασία».

Τι θα λέγατε σε έναν γονιό που θεωρεί το τεχνικό επάγγελμα δεύτερη επιλογή για το παιδί του;

«Να εξετάσει πρώτα τις κλίσεις και το ενδιαφέρον του παιδιού. Πέραν όμως κάθε κλίσης ή επαγγελματικής προίκας από τους γονείς, η τεχνική εργασία απαιτεί γνώση, ακρίβεια και ευθύνη. Ο άνθρωπος που εγκαθιστά ή συντηρεί ένα σύστημα επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία του και την καθημερινότητα εκείνων που το χρησιμοποιούν. Δεν θα υποσχόμουν σε κανέναν μια εύκολη επαγγελματική διαδρομή. Θα πρότεινα να εξετάσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, την πρακτική άσκηση και τις δυνατότητες εξέλιξης. Και οι επιχειρήσεις οφείλουμε να συμβάλλουμε στην κατάρτιση των επαγγελματιών, όχι απλώς να απαιτούμε να είναι ήδη έτοιμοι».

Ως Πρόεδρος του APPLiA Hellas, τι θέλετε να αλλάξει για τον καταναλωτή;

«Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί τον κλάδο των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Για μένα, αυτή η εκπροσώπηση πρέπει να υπηρετεί και τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί τα προϊόντα μας. Να μπορεί να συγκρίνει επιλογές, να γνωρίζει τι καλύπτει η εγγύηση και πού θα απευθυνθεί όταν χρειαστεί βοήθεια. Δική μου προτεραιότητα είναι να συνθέτουμε τις διαφορετικές ανάγκες του κλάδου σε συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία: για αξιόπιστη ενημέρωση, εκπαίδευση επαγγελματιών και προγράμματα που διευκολύνουν την πρόσβαση σε αποδοτικότερο εξοπλισμό. Η αξία της θεσμικής δουλειάς πρέπει να φαίνεται στην καθημερινότητα».

Όταν ο πελάτης χρειάζεται βοήθεια, τι πρέπει να εξασφαλίζει η διοίκηση μιας εταιρείας;

«Ότι η σωστή ενημέρωση, από την παραγγελία, την παράδοση έως την εγκατάσταση και η υποστήριξη λειτουργούν ως ενιαία ευθύνη. Δεν αρκεί κάθε τμήμα να θεωρεί ότι έκανε το δικό του μέρος. Δικός μου ρόλος είναι να δίνω κοινή κατεύθυνση, να αξιοποιώ τις διαφορετικές ικανότητες των ανθρώπων και να συντονίζω τη συνεργασία τους. Να γνωρίζει ο καθένας πότε χρειάζεται να αναλάβει πρωτοβουλία και πότε να συνεργαστεί με κάποιον άλλο. Ο πελάτης δεν πρέπει να συντονίζει ο ίδιος την εταιρεία για να βρει λύση. Αυτό είναι δική μας ευθύνη».