Χαρακοπιό: Η νέα γενιά στο επίκεντρο της Μεσογειακής Διατροφής

Με επίκεντρο την εκπαίδευση, τη βιωματική μάθηση και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι φετινές δράσεις για τη Μεσογειακή Διατροφή πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη, μεταφέροντας το ενδιαφέρον μαθητών και φοιτητών στο Χαρακοπιό.

Η προσπάθεια, που προετοιμαζόταν μεθοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, απέκτησε ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών και βιωματικών δραστηριοτήτων, συνδέοντας τη γαστρονομική παράδοση, την ιστορία και τη δημιουργία.

Πρώτος σταθμός ήταν το Παραδοσιακό Προβιομηχανικό Ελαιοτριβείο Χαρακοπιού, όπου πραγματοποιήθηκε αναλυτική ξενάγηση και παρουσίαση της ιστορίας και της λειτουργίας του χώρου. Την ξενάγηση ανέλαβαν η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρακοπιού, κα Μάρθα Παντελάκη, και ο κ. Γεώργιος Μαθιόπουλος, μέλος του Συλλόγου.

Ακολούθησε εξειδικευμένο βιωματικό εργαστήριο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και τους φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα χαρακτηριστικά και την ποιότητά του, μέσα από ειδική γευσιγνωσία υπό την καθοδήγηση της τεχνολόγου τροφίμων, κας Κωνσταντίνας Μπουγέση.

Η εκπαιδευτική εμπειρία συνεχίστηκε στον παραδοσιακό και σύγχρονο χώρο κεραμικής «Χόϊκο», όπου η αγγειοπλάστης και κεραμίστρια κα Μαρία Βασιλογιαννακοπούλου πραγματοποίησε βιωματικό εργαστήριο κεραμικής για την ομάδα των φοιτητών, φέρνοντάς τους σε επαφή με μια ακόμη σημαντική έκφραση της τοπικής δημιουργικής παράδοσης.

Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την ιστορία της περιοχής μέσα από την προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης «Ρεσάλτο», στις εγκαταστάσεις του Μανιατάκειου Ιδρύματος. Μια δράση που συνέβαλε στην καλύτερη γνωριμία των παιδιών με την ιστορική ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους.

Συνολικά, στις δράσεις συμμετείχαν 25 μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους, κ.κ. Γρηγορίου Δημητρίου και Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου.

Επίσης, συμμετείχαν 42 φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό την εποπτεία της επίκουρης καθηγήτριας κας Παρασκευής Ντετοπούλου, καθώς και των εκπαιδευτικών του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Καλαμάτας, κας Ιωάννας Ραβάνη και κ. Γεωργίου Αργυροηλιόπουλου.

Η παρουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας στα ιστορικά τοπόσημα του Χαρακοπιού στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ανάδειξη της Κορώνης ως Πρέσβειρας της Μεσογειακής Διατροφής δεν μπορεί να περιορίζεται σε τίτλους και διακηρύξεις. Χρειάζεται ουσιαστικές πρωτοβουλίες, βιωματική εκπαίδευση και ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς.

Και αυτό ακριβώς επιχειρείται μέσα από τις φετινές δράσεις, με τη σύνδεση της διατροφής με την ιστορία, τον πολιτισμό, την τοπική παραγωγή και την παράδοση να αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειας.

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ συνεχίζονται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο Μανιατάκειον Ίδρυμα.

Στο πλαίσιο της 3ης Εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η πρόταση για το επίσημο Λογότυπο της Μεσογειακής Διατροφής από τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης, κ. Παναγιώτη Μαργιάννη, και τον διαχειριστή της Φιλόεργος ΙΙ ΑΜΚΕ, κ. Μάρκο Χαρίτο.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τα εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας.

Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο μια Κορώνη που δεν τιμά απλώς τη Μεσογειακή Διατροφή, αλλά την αναδεικνύει καθημερινά μέσα από τις πράξεις, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των ανθρώπων της.