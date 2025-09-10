Οδοντίατρος αποκαλύπτει: Γιατί δεν πίνει ποτέ ανθρακούχο νερό

Το ανθρακούχο νερό φαίνεται αθώο, αλλά οι οδοντίατροι προειδοποιούν: μπορεί να καταστρέφει σταδιακά το σμάλτο των δοντιών. Δες γιατί και τι πρέπει να προσέχεις.

Πολλοί πιστεύουμε ότι το ανθρακούχο νερό είναι η πιο «υγιεινή» εναλλακτική στα αναψυκτικά, όμως οι οδοντίατροι προειδοποιούν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ο Dr Ben Atkins, από το Oral Health Foundation, εξηγεί ότι δεν πίνει ποτέ ανθρακούχο νερό και συμβουλεύει τους ασθενείς του να κάνουν το ίδιο.

Ο λόγος; Οι φυσαλίδες του ανθρακούχου νερού περιέχουν ανθρακικό οξύ, το οποίο – αν και ήπιο – παραμένει οξύ και μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα δόντια με την πάροδο του χρόνου.

Τι κάνει το οξύ στα δόντια

Σύμφωνα με τον Dr Atkins, το ανθρακικό οξύ «χαράσσει» τα δόντια, απογυμνώνοντάς τα από το προστατευτικό τους στρώμα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που το δόντι έρχεται σε επαφή με κάτι νέο, το σμάλτο φθείρεται περισσότερο.

Όπως εξηγεί: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σου, αυτή η φθορά μπορεί να αφαιρέσει πολύ σμάλτο». Μάλιστα, έχει δει ασθενείς να χάνουν έως και 90% της οδοντικής κορώνας λόγω της συχνής κατανάλωσης όξινων ποτών και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Τι λένε οι ειδικοί

Οδοντίατρος Dr Praveen Sharma συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι ακόμα και ένα ελαφρώς όξινο ποτό μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του σμάλτου. Αν μάλιστα το ανθρακούχο νερό είναι αρωματισμένο – ειδικά με λεμόνι ή άλλα εσπεριδοειδή – τότε η διάβρωση είναι ακόμη πιο έντονη.

Σύμφωνα με μελέτη του National Institute of Health, το απλό νερό είναι ουδέτερο (pH 7), ενώ ο καφές έχει pH 5, άρα είναι ελαφρώς όξινος. Το σκέτο ανθρακούχο νερό πέφτει περίπου στο ίδιο επίπεδο, ενώ το λεμονάτο μπορεί να φτάσει pH 3 – πολύ πιο διαβρωτικό για τα δόντια.

Πόσο συχνά είναι ασφαλές;

Ο Dr Atkins παραδέχεται ότι δεν θα «έχανε τον ύπνο του» αν κάποιος έπινε ανθρακούχο νερό μία φορά την εβδομάδα. Ωστόσο, αν γίνεται καθημερινή συνήθεια, τότε καλό είναι να το περιορίσεις.

Οι ειδικοί προτείνουν:

Να το πίνεις με καλαμάκι , ώστε να έρχεται λιγότερη επαφή με τα δόντια.

Να το ξεπλένεις με απλό νερό μετά την κατανάλωση.

Να μην βουρτσίζεις αμέσως μετά, γιατί τρίβεις το οξύ πάνω στο σμάλτο και προκαλείς μεγαλύτερη ζημιά.

Η καλύτερη επιλογή για υγιή δόντια

Το απλό, ακίνητο νερό παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή για τα δόντια και την υγεία γενικότερα. Αν θέλεις να προστατέψεις το χαμόγελό σου για μια ζωή, οι ειδικοί συμφωνούν: κράτησε το ανθρακούχο νερό σαν περιστασιακή απόλαυση και όχι καθημερινή συνήθεια.

