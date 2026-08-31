5 σημάδια που η επιστροφή στον πρώην σου θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή τη φορά, σύμφωνα με ψυχολόγο του Χάρβαρντ

Πώς μπορείς να καταλάβεις αν μια δεύτερη ευκαιρία έχει πραγματικές πιθανότητες να πετύχει ή αν πρόκειται απλώς για μια επιστροφή στο γνώριμο;

Όλοι θέλουμε οι σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Ακόμη και όσοι έχουν απογοητευτεί ή έχουν σταθεί άτυχοι στις προσωπικές τους σχέσεις, συχνά κρατούν μέσα τους την ελπίδα ότι κάποια στιγμή τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν.

Για έναν ψυχολόγο που εργάζεται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια με ζευγάρια, μία από τις ερωτήσεις που ακούει συχνότερα είναι αν υπάρχει περίπτωση η επανασύνδεση με έναν/μία πρώην να είναι πραγματικά καλή ιδέα. Η απάντηση δεν είναι πάντα εύκολη.

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