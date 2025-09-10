Στείλε το όνομά σου στη Σελήνη με την ιστορική αποστολή Artemis II της NASA

Ζήσε την εμπειρία της Σελήνης χωρίς να γίνεις αστροναύτης! Στείλε το όνομά σου δωρεάν στην αποστολή Artemis II και δες το να ταξιδεύει γύρω από τη Σελήνη το 2026.

Η NASA δίνει σε όλους μια μοναδική ευκαιρία να γίνουν μέρος της ιστορίας του διαστήματος! Η αποστολή Artemis II, που προγραμματίζεται να εκτοξευθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2026 από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα, θα είναι η πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από 54 χρόνια. Τώρα, μπορείς να στείλεις το όνομά σου μαζί με αυτή την ιστορική αποστολή – χωρίς να χρειάζεται να γίνεις αστροναύτης.

Με τη συμμετοχή σου, θα λάβεις ένα εικονικό boarding pass, ενώ το όνομά σου θα αποθηκευτεί σε SD card μέσα στο Orion, φτάνοντας πιο κοντά στη Σελήνη από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι στη Γη θα δουν ποτέ.

Η Αποστολή Artemis II

Η 10ήμερη αποστολή θα καλύψει περίπου 230.000 μίλια, με τους τέσσερις αστροναύτες να κινούνται σε σχήμα φιγούρας-οκτώ γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Στο πιο μακρινό σημείο της πορείας τους, θα βρίσκονται 4.600 μίλια πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης, πριν επιστρέψουν στη Γη για μια εντυπωσιακή επανείσοδο και προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το πλήρωμα θα δοκιμάσει για πρώτη φορά το νέο διαστημόπλοιο Orion και τον πύραυλο SLS, ενώ θα παρακολουθήσουν πώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στην ακτινοβολία βαθιάς διαστημικής περιοχής και τις προκλήσεις επικοινωνίας, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Οι αστροναύτες που συμμετέχουν είναι οι:

Victor Glover (NASA)

Reid Wiseman (NASA)

Christina Hammock Koch (NASA)

Jeremy Hansen (Canadian Space Agency)

Πώς να στείλεις το όνομά σου

Η διαδικασία είναι απλή και δωρεάν. Αρκεί να επισκεφτείς την επίσημη ιστοσελίδα της NASA για το πρόγραμμα “Send Your Name with Artemis II”, να καταχωρήσεις το όνομά σου και να δημιουργήσεις έναν αριθμό pin. Μόλις ολοκληρωθεί, θα λάβεις το εικονικό boarding pass σου, ενώ το όνομά σου θα ταξιδέψει μαζί με το πλήρωμα σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο, μπορείς να συμμετέχεις χωρίς κανένα πρόβλημα – η NASA δέχεται συμμετοχές από παντού.

Γίνε μέρος της ιστορίας

Όπως λέει η Lori Glaze, αναπληρώτρια διευθύντρια της Exploration Systems Development Mission Directorate της NASA:

"Η Artemis II είναι μια βασική πτήση για την επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη και τη διαμόρφωση του δρόμου για μελλοντικές αποστολές στον Άρη, αλλά είναι και μια ευκαιρία να εμπνεύσουμε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο."

Αυτή είναι η πιο κοντινή εμπειρία που μπορεί να ζήσει κανείς στη Σελήνη – και εσύ μπορείς να αφήσεις το δικό σου αποτύπωμα στο διάστημα. Μην χάσεις την ευκαιρία να γίνεις μέρος αυτής της ιστορικής αποστολής!

