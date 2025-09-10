Η «ιδανική δουλειά»: Αυτά τα επαγγέλματα σε κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο, σύμφωνα με έρευνα

Η ευτυχία στη δουλειά δεν εξαρτάται πάντα από το πόσα παίρνεις στο τέλος του μήνα ή το πόσο εντυπωσιακός είναι ο τίτλος σου. Εξαρτάται κι από το αν νιώθεις χρήσιμος με αυτό που κάνεις.

Φαντάσου να ξυπνάς το πρωί χωρίς να χρειάζεσαι… τρεις καφέδες ια να αντέξεις μέχρι το μεσημέρι. Όχι επειδή κοιμήθηκες δέκα ώρες, αλλά επειδή πραγματικά αγαπάς τη δουλειά σου. Σπάνιο; Ναι. Ακατόρθωτο; Όχι.

Μια μεγάλη μελέτη στην Εσθονία αποκάλυψε κάτι που πάει κόντρα σε όλα όσα μας έχουν μάθει, πως η επαγγελματική ευτυχία δεν αγοράζεται με έναν παχυλό μισθό ούτε με έναν τίτλο που γεμίζει εντυπωσιακά την κάρτα σου. Η χαρά στη δουλειά κρύβεται αλλού, στο νόημα, στην αίσθηση ότι προσφέρεις κάτι, στην ελευθερία που σου δίνει η καθημερινότητα.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από πάνω από 59.000 άτομα και ανέλυσε 263 διαφορετικά επαγγέλματα. Η ομάδα, με επικεφαλής την ερευνήτρια Kätlin Anni, αξιοποίησε το Estonian Biobank, μια τεράστια βάση δεδομένων στην οποία οι συμμετέχοντες είχαν δώσει όχι μόνο δείγματα αίματος, αλλά και λεπτομερείς απαντήσεις για την καριέρα τους, τα εισοδήματά τους, την προσωπικότητά τους και τη συνολική ικανοποίησή τους από τη ζωή.

Το αποτέλεσμα; Όχι, δεν είναι CEO ούτε σύμβουλοι επενδύσεων. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι πιο ευτυχισμένοι επαγγελματίες είναι οι παρακάτω:

Θρησκευτικός λειτουργός Αυτοαπασχολούμενος Βοηθός ιατρικής Ψυχολόγος Επαγγελματίας υγείας Οδοντίατρος Μαία Κομμωτής Συγγραφέας

Παρατήρησες κάτι; Δεν είναι τα πιο «λαμπερά» επαγγέλματα, ούτε αυτά που σε κάνουν να ξεχωρίζεις στο LinkedIn. Είναι δουλειές με άμεση χρησιμότητα, προσωπική επαφή και συχνά μια αποστολή που δίνει μεγαλύτερο νόημα από τα λεφτά ή το κύρος.

Φυσικά, η έρευνα έδειξε και κάτι ακόμα. Υπάρχουν και τα επαγγέλματα που φθείρουν. Στην τελευταία θέση της κατάταξης είδαμε πως βρίσκονται σεκιουριτάδες, σερβιτόροι, ταχυδρόμοι και δάσκαλοι οδήγησης, δουλειές δηλαδή που σε φέρνουν καθημερινά αντιμέτωπο με ένταση, παράπονα και λίγο «ευχαριστώ».

Το ίδιο ισχύει για σωματικά απαιτητικές εργασίες σε μεταφορές και παραγωγή.

