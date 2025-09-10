Η ακριβής ημερομηνία που θα επιστρέψει ο Χριστός στη Γη: Η βιβλική προφητεία για την Ημέρα της Κρίσης εξηγείται (vid)

Πάστορας έδωσε την ακριβή ημερομηνία που ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει στη Γη εξηγώντας τη βιβλική προφητεία για την ημέρα της Κρίσης.

Μπορεί το 2025 να μην ήταν και η καλύτερη χρονιά, αφού έχουμε ζήσει αμέτρητες συγκρούσεις, πολέμους, προειδοποιήσεις για τον Γ' Παγκόσμιο, φυσικές καταστροφές και άλλα πολλά κακά, αλλά τα πράγματα να αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο... βιβλικά.

Ο πάστορας Joshua Mhlakela ισχυρίζεται ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει συγκεκριμένη ημερομηνία στη Γη και θα ξεκινήσει τη διαδικασία της «Αρπαγής των Χριστιανών», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Τι είναι η «Αρπαγή»;

Σύμφωνα με την Ευαγγελική Ένωση Μπίλι Γκράχαμ, υπάρχουν δύο φάσεις της επιστροφής του Ιησού Χριστού, η οποία ξεκινάει με την «Αρπαγή». Στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς 4:13-17 αναφέρεται ότι: «Διότι ο Κύριος αυτός θα κατέβει από τον ουρανό με μεγάλη πρόσταξη, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα, εμείς οι ζωντανοί που απομείναμε, θα αρπαχθούμε μαζί τους στα σύννεφα για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε μαζί με τον Κύριο για πάντα».

Μιλάει για πιστούς που ανασταίνονται από τους νεκρούς και τους δίνονται αιώνια σώματα, φτιαγμένοι κατ' εικόνα του ίδιου του Ιησού, και όλοι όσοι πιστεύουν στον Θεό θα αναστηθούν στα σύννεφα και θα σωθούν από τη Γη: «Ξέρουμε ως όταν ο Χριστός εμφανιστεί, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως είναι», αναφέρει η Α' Ιωάννη 3:2. Ουσιαστικά, οι Χριστιανοί θα μεταφερθούν στον Παράδεισο και οι άπιστοι θα παραμείνουν στη Γη για να χαθούν.

Ο Απόστολος Παύλος το αποκαλεί «μυστήριο», γράφοντας: «Ακούστε, σας λέω ένα μυστήριο. Δεν θα κοιμηθούμε όλοι, αλλά θα μεταμορφωθούμε σε μια στιγμή, σε ριπή οφθαλμού, στην τελευταία σάλπιγγα. Διότι θα ηχήσει η σάλπιγγα και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, και εμείς θα μεταμορφωθούμε» (Α΄ Κορινθίους 15:51-52). Όσοι δεν είναι Χριστιανοί δεν θα καταλάβουν καν ότι συνέβη μέχρι να παρατηρήσουν την τεράστια απουσία μεγάλου μέρους του πληθυσμού.

Τι είναι η Δευτέρα Παρουσία;

Η Ευαγγελική Ένωση ισχυρίζεται ότι αυτή είναι μια εποχή που ο Ιησούς επιστρέφει στη Γη για να νικήσει τους εχθρούς του (το κακό). Ο ιστότοπος αναφέρει: «Μετά από μια περίοδο επτά ετών θλίψης στη Γη, ο Χριστός θα επιστρέψει με την εκκλησία Του, τους αγίους που αρπάχτηκαν (Ματθαίος 24:30, Β΄ Θεσσαλονικείς 1:7, Α΄ Πέτρου 1:13, Αποκάλυψη 1:7). Θα "νικήσει" και στη συνέχεια θα βασιλεύσει στη γη για 1.000 χρόνια».

Μετά την πάροδο αυτών των 1.000 ετών, οι άπιστοι που επέζησαν και οι νεκροί που επίσης δεν πίστεψαν στον Θεό, θα αναστηθούν για να κριθούν στον μεγάλο λευκό θρόνο. Από εκεί, θα ριχτούν σε μια λίμνη φωτιάς και όσοι σώθηκαν θα ζήσουν σε έναν νέο ουρανό και μια νέα Γη.

Ωστόσο, οι Χριστιανοί συζητούν αν η Δευτέρα Παρουσία συμβαίνει ταυτόχρονα με την Αρπαγή ή αν πρόκειται για ξεχωριστά γεγονότα. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Θεός θα σταθεί στο Όρος των Ελαιών, δημιουργώντας έναν γιγάντιο σεισμό και στη συνέχεια οι εχθροί του Θεού θα ηττηθούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ο κόσμος θα είναι απαλλαγμένος από την αμαρτία όταν συμβεί αυτό, αποκαθιστώντας την ισορροπία.

Η ακριβής ημερομηνία που αποκάλυψε ο πάστορας για τον ερχομό του Ιησού Χριστού στη Γη

Ανεξάρτητα από το αν πιστεύετε ότι τα δύο γεγονότα συμβαίνουν ταυτόχρονα ή ξεχωριστά, ένας πάστορας ισχυρίζεται ότι όλα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Σε βίντεο στο YouTube που δημοσιεύτηκε φέτος, ο Joshua Mhlakela ισχυρίστηκε ότι ο Ιησούς είχε εμφανιστεί σε ένα όραμά του για να αποκαλύψει την ακριβής στιγμή που θα έρθει η «Ημέρα της Κρίσης».

«Η Αρπαγή είναι εδώ, είτε είστε έτοιμοι είτε όχι», εξήγησε. «Είδα τον Ιησού να κάθεται στο θρόνο του και τον άκουσα πολύ δυνατά και καθαρά να λέει: "Έρχομαι σύντομα". Μου είπε πως στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2025: "Θα επιστρέψω στη Γη"».

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περίπου δύο εβδομάδες για να καταλάβουμε αν είμαστε πιστοί ή όχι. Η 23η Σεπτεμβρίου ευθυγραμμίζεται με την εβραϊκή γιορτή Ρος Χασανά, γνωστή και ως Γιορτή των Σαλπίγγων, η οποία έχει εκληφθεί ως «σημάδι» από όσους αναμένουν την Αρπαγή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ