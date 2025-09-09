Αποκάλυψη για τη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου: Ο ηγούμενος έχει θάψει άγαλμα που θα πουλούσε για 10 εκατ. ευρώ (vid)

Συνελήφθη ο Ηγούμενος της μονής Μεγάλου Σπηλαίου για κλοπή κειμηλίων με σκοπό την πώλησή τους.

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων στο άκουσμα της σύλληψης του ηγούμενου της ιστορικής μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, την ώρα που ο κληρικός ήταν έτοιμος να πουλήσει κειμήλια του μοναστηριού.

Οι εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση είναι ραγδαίες, καθώς μετά τις αποκαλύψεις για το ξεπούλημα της εκκλησιαστικής περιουσίας, έγινε γνωστό πως ο ηγούμενος είχε στην κατοχή του ένα πολύτιμο άγαλμα, το οποίο θα ξεπουλούσε στο ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη συζήτηση που είχε ο ηγούμενος με τους δύο αστυνομικούς, που υποδύονταν τους μεσάζοντες, τους αποκάλυψε πως είχε την κατοχή του μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, ύψους 1,80 μέτρων, το οποίο ήταν πρόθυμος να το πουλήσει.

Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν να δουν το άγαλμα, ο ηγούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είναι δυνατόν, διότι είναι θαμμένο σε χωράφι κι όταν βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής, τότε θα ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε να το δει.

Βάσει αυτών των πληροφοριών οι Αρχές οργώνουν τα χωράφια γύρω από τη μονή, ώστε να εντοπίσουν το άγαλμα.

