Μικροσκοπικός μελοασβός τα «έβαλε» με ολόκληρο ελέφαντα: Το πιο επιθετικό θηλαστικό στον κόσμο δεν «μάσησε» (vid)

Μια απροσδόκητη μάχη ενός αφρικανικού ασβού γνωστού και ως μελοασβού με ελέφαντα σε Εθνικό Πάρκο στην Αφρική κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral, αφήνοντας άφωνους τους επισκέπτες που είχαν την τύχη να την δουν από κοντά.

Η μονομαχία των δύο ζώων έχει που έχει καταγραφεί σε βίντεο έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου στην κοιλάδα Sable στη Ζιμπάμπουε με την Amalinda Safari Collection να δημοσιεύει το βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram την επόμενη μέρα. «Αυτή η θέα μας άφησε να αναρωτιόμαστε "ποιος είναι πραγματικά ο βασιλιάς της ζούγκλας;"» αναφέρεται στη λεζάντα.

Η επίθεση του μελοασβού στον ελέφαντα

Όπως φαίνεται στο παραπάνω βίντεο ντοκουμέντο, ο αμέριμνος ελέφαντας δέχεται ξαφνικά επίθεση από τον μικροσκοπικό μελοασβό. Το μικρό ζώο επιταχύνει και και δαγκώνει το πόδι του ελέφαντα. Στη συνέχεια ο ελέφαντας αρχίζει να τον κλωτσάει και τον απομακρύνει.

Όμως ο μελοασβός επιμένει απτόητος να επιτίθεται στο μεγαλόσωμο ζώο, χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Βρετανοί τουρίστες που βρίσκονται στο σημείο καταγράφουν τη μάχη, μη μπορώντας να πιστέψουν αυτό που βλέπουν.

«Το σκότωσε;» ρωτάει ένας άνδρας με μια γυναίκα να του απαντά: «Ναι το πάτησε». Η προσοχή τους στρέφεται στον ελέφαντα, ο οποίος φαίνεται να κουταίνει από την επίθεση που δέχθηκε. «Είναι δυνατά ζώα. Θα αναρρώσει», λέει ο οδηγός του σαφάρι.

Η επιμονή του μελοασβού

Ο μελοασβός παραδόξως έχει καταφέρει να επιβιώσει και μάλιστα, δεν το βάζει κάτω. Κατευθύνεται ξανά απειλητικά προς τον ελέφαντα, αλλά εκείνος αυτή τη φορά ολοκληρώνει τη δουλειά του, χτυπώντας τον αρκετές φορές με το πόδι του. Μέχρι που το μικρό ζώο παύει να κουνιέται.

«Ο ελέφαντας προσπαθούσε τόσο σκληρά να συγκρατηθεί για να μην τον βλάψει, αλλά ο ασβός το αναζητούσε», σχολίασε ένας χρήστης του Reddit. «Δεν έχω ξαναδεί ελέφαντα να παλεύει με κάτι τόσο μικροσκοπικό... η ακρίβεια με την οποία το κλωτσάει είναι πραγματικά εκπληκτική. Σαν σε αργή κίνηση αλλά τόση δύναμη», έγραφε ένα άλλο σχόλιο.

«Νομίζω ότι ουσιαστικά έχουν εξελιχθεί ώστε να χρησιμοποιούν την στρατηγική ''η καλύτερη άμυνα είναι μια καλή επίθεση'', η οποία μπερδεύει τους θηρευτές. Φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν αισθάνονται τόσο φόβο όσο εμείς, αλλά αυτό ίσως τους οδηγεί στο να το παρακάνει, όπως βλέπουμε εδώ. Σε αυτήν την περίπτωση βλέπουμε απλώς μια καθαρή τρέλα», τόνισε ένας τρίτος χρήστης.

Το πιο επιθετικό θηλαστικό στον κόσμο

Σύμφωνα με το Scientific American ο αφρικανικός ασβός ή αλλιώς μελοσβός είναι το πιο επιθετικό θηλαστικό στον κόσμο, ενώ το βιβλίο ρεκόρ Γκίνες τον αναφέρει ως το «πιο ατρόμητο ζώο στον κόσμο».

Οι αφρικανικοί ασβοί ζουν στην Αφρική και την Ασία σε λαγούμια που έχουν εγκαταλείψει άλλα ζώα. Η ονομασία τους οφείλεται στο ότι μοιάζουν αρκετά με τους ασβούς και λατρεύουν το μέλι. Χρησιμοποιούν τα μεγάλα και δυνατά νύχια τους για να καταστρέφουν φωλιές τερμιτών και κυψέλες. Δεν διαστάζει να επιτεθεί σε άλλα θηλαστικά, ακόμα και σε ανθρώπους.

Έχει αντιμετωπίσει ή και σκοτώσει ύαινες, λιοντάρια, τίγρεις, χελώνες σκατζόχειρους, κροκόδειλους και αρκούδες. Τρώει δηλητηριώδη φίδια που τα αρπάζει με τα σαγόνια του και τα καταβροχθίζει σε δεκαπέντε λεπτά. Επίσης τρώει και νεαρούς αφρικανικούς ασβούς, μόλις οι νεοσσοί φτάνουν ως την ενηλικίωση.

