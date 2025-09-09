Η Βούλγαρη την «είπε» στον Σπανάκη στον «αέρα» του Mega: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες, να πάμε σπίτι μας» (vid)

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Σπανάκης απαριθμούσε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ χωρίς να απαντά σε ερωτήματα, κάτι που έκανε την Ανθή Βούλγαρη να ξεσπάσει.

Έναν έντονο διάλογο στον «αέρα» του Mega είχαν το πρωί της Τρίτης (9/9) η Ανθή Βούλγαρη και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Σπανάκης.

Με αφορμή τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, η παρουσιάστρια επισήμανε στον καλεσμένο της πως αποφεύγει να απαντήσει ευθέως στα ερωτήματα που του θέτονται, με τον ίδιο να αντιδρά.

«Kύριε Σπανάκη, είμαστε εδώ για να ρωτάμε, δεν θα το πάμε έτσι σήμερα. Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες, να πάμε σπίτι μας. Μισό λεπτό! Θέλουμε να απαντάτε, σας παρακαλώ! Να κάνουμε διάλογο», είπε σε έντονο ύφος η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να του τονίζει: «Μα διάλογο κάνουμε».

«Με διακόπτετε σκοπίμως. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή σας, κυρία Βούλγαρη», απάντησε ο Βασίλης Σπανάκης, με την Ανθή Βούλγαρη να του ανταπαντά: «Είστε πολύ ασεβής».

