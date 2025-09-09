Βίντεο ντοκουμέντο από το στούντιο του MEGA τη στιγμή του σεισμού: «Πάγωσαν» οι καλεσμένοι

«Πάγωσαν» στο στούντιο του Mega τη στιγμή του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 00.30, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Νέων Στύρων Ευβοίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, ενώ χαρακτηριστικό της έντασής του είναι το βίντεο ντοκουμέντο του Mega, λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα», με τους συντελεστές και τους καλεσμένους να «παγώνουν».

«Έχει καταγραφεί η στιγμή της σεισμικής δόνησης»

Κατά την έναρξη της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα» και λίγα λεπτά μετά το «χτύπημα» του εγκέλαδου, η παρουσιάστρια Νίκη Λυμπεράκη ανέφερε ότι η στιγμή του σεισμού έχει καταγραφεί.

«Με ενημερώνουν οι συνάδελφοί ότι έχει καταγραφεί η στιγμή του σεισμού παρότι δεν ήμασταν στον αέρα. Εκείνα τα δευτερόλεπτα του σεισμού εδώ στο στούντιο», είπε και στη συνέχεια έπαιξαν τα πλάνα όπου τόσο η παρουσιάστρια όσο και οι καλεσμένοι «παγώνουν» αλλά διατηρούν την ψυχραιμία τους.

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός»

Η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια, έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη την Αττική και τη νότια Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. «Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», τόνισε στο Mega ο καθηγητής σεισμολογίας, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«5,2 επιφανειακός σεισμός αρκετά δυνατός. Είναι ένας σεισμός με εστία στον θαλάσσιο χώρο στον νότιο ευβοϊκό κόλπο. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε πολύ έντονα αισθητός», ανέφερε και πρόσθεσε: «Αποτελεί μία κλασική περίπτωση δυνατού, επιφανειακού σεισμού, από αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει. Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο να γίνουν και άλλοι μετασεισμοί με μεγαλύτερα μεγέθη».

