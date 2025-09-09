Μακελειό στην Τουρκία: Βρετανοί τουρίστες πλακώθηκαν με καταστηματάρχες στην Αλάνια, σοκαριστικά βίντεο

Σκηνές χάους στην Αλάνια: Βρετανοί τουρίστες συγκρούστηκαν άγρια με Τούρκους καταστηματάρχες σε κεντρικό δρόμο. Γιατί το περιστατικό αφορά και τους Έλληνες ταξιδιώτες.

Μία από τις πιο τουριστικές πόλεις της Τουρκίας, η Αλάνια, έγινε το επίκεντρο ενός άγριου επεισοδίου που έχει προκαλέσει αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media καταγράφει τη στιγμή που μια λεκτική διαμάχη ανάμεσα σε έξι Βρετανούς τουρίστες και έναν Τούρκο καταστηματάρχη ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο, μετατρέποντας τον κεντρικό δρόμο σε αρένα.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν έξω από ένα μπουτίκ στην οδό Ατατούρκ, όταν οι Βρετανοί φάνηκαν να τσακώνονται με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος που καθόταν στην είσοδο. Στην αρχή ακούστηκαν μόνο φωνές και βρισιές, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσαν οι πρώτες γροθιές.

Το CCTV από το σημείο δείχνει τους τουρίστες να περικυκλώνουν τον άνδρα, με έναν μάλιστα να τον χτυπά με κεφαλιά. Ο καταστηματάρχης σωριάζεται στο έδαφος δεχόμενος μπουνιές και κλωτσιές, μέχρι που άλλοι έμποροι από τη γειτονιά σπεύδουν να τον βοηθήσουν.

Το ξύλο εξαπλώθηκε σε όλη την οδό

Η παρέμβαση των άλλων εμπόρων όχι μόνο δεν έληξε το επεισόδιο, αλλά αντιθέτως το κλιμάκωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα δεκάδες άτομα εμπλέκονται στη σύγκρουση, με το σκηνικό να θυμίζει μάχη σώμα με σώμα.

Καθώς φαίνεται το πλήθος να ηρεμεί, ξαφνικά η ένταση αναζωπυρώνεται. Οι δύο πλευρές επιτίθενται ξανά η μία στην άλλη, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Στο βίντεο διακρίνεται κάποιος να εκσφενδονίζει πλάκα πεζοδρομίου, ενώ άλλοι κρατούν ξύλα και ομπρέλες προσπαθώντας να προστατευθούν ή να επιτεθούν.

Αν και το περιστατικό εκτυλίσσεται σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να περνούν μόλις λίγα μέτρα δίπλα από τη συμπλοκή, με δεκάδες τουρίστες και περαστικούς να παρακολουθούν σοκαρισμένοι.

Η άφιξη της αστυνομίας και το τέλος της μάχης

Τελικά, οι Βρετανοί τουρίστες που είχαν πλέον αριθμητικά μειονεκτική θέση, κατέφυγαν σε κοντινό ξενοδοχείο, λίγο πριν φτάσουν στο σημείο ενισχύσεις της αστυνομίας. Αρκετοί τραυματισμοί έχουν καταγραφεί, χωρίς όμως να είναι ακόμα σαφές πόσοι άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Οι δημοτικές αρχές σφράγισαν το κατάστημα για τρεις ημέρες, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του καβγά. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί τι πυροδότησε τη βίαιη σύγκρουση.

