Γιατί το rare μοσχάρι είναι ασφαλές, αλλά το ωμό κοτόπουλο κρύβει θανάσιμους κινδύνους

Ξέρεις γιατί μπορείς να φας medium rare steak χωρίς πρόβλημα, αλλά όχι κοτόπουλο που δεν έχει ψηθεί καλά; Οι ειδικοί εξηγούν τη διαφορά που σώζει ζωές.

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί μπορούμε να απολαμβάνουμε ένα medium rare ribeye, ενώ το κοτόπουλο πρέπει να είναι καλοψημένο μέχρι το εσωτερικό του να γίνει λευκό; Η απάντηση κρύβεται στον τρόπο που το σώμα μας αντιδρά στα βακτήρια και στη δομή του κάθε κρέατος.

Η Διαφορά στο Κρέας: Μοσχάρι vs Κοτόπουλο

Οι μοσχαρίσιες μπριζόλες είναι μονόπλευρα κομμάτια μυϊκού ιστού. Αυτό σημαίνει ότι τα βακτήρια βρίσκονται κυρίως στην επιφάνεια του κρέατος και καταστρέφονται εύκολα κατά το ψήσιμο. Γι’ αυτό, πολλοί μπορούν να απολαύσουν ένα ζουμερό σπάνιο steak χωρίς κίνδυνο.

Αντίθετα, το κοτόπουλο είναι πιο πορώδες και λιγότερο πυκνό. Τα βακτήρια που υπάρχουν στην επιφάνεια μπορούν να φτάσουν εύκολα στο εσωτερικό του, καθιστώντας απαραίτητο το πλήρες ψήσιμο για να είναι ασφαλές στην κατανάλωση.

Τα Κύρια Βακτήρια στο Ωμό Κοτόπουλο

Το CDC (Centers for Disease Control and Prevention) προειδοποιεί ότι το ωμό κοτόπουλο μπορεί να περιέχει:

Salmonella

Campylobacter

Clostridium perfringens

Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αρρωσταίνουν λόγω κατανάλωσης μολυσμένου κοτόπουλου, ενώ περίπου 1 στα 25 πακέτα κοτόπουλου στα σούπερ μάρκετ περιέχει Salmonella.

Συμπτώματα Σαλμονέλας

Η κατανάλωση ωμού ή ημιωμού κοτόπουλου μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση, με συμπτώματα όπως:

Διάρροια

Κοιλιακούς πόνους

Πυρετό

Ναυτία και εμετό

Ρίγη και πονοκέφαλο

Αίμα στα κόπρανα

Τα συμπτώματα συνήθως διαρκούν από λίγες ημέρες έως μία εβδομάδα, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις ή αν παρατηρηθεί αφυδάτωση, υψηλός πυρετός ή αιματηρά κόπρανα, είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση.

Συμβουλές Ασφαλούς Χειρισμού Κοτόπουλου

Για να αποφύγετε τη μόλυνση:

Αποθηκεύετε το κοτόπουλο στο κάτω ράφι του ψυγείου.

Πλένετε καλά τα χέρια σας για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά την επαφή με ωμό κοτόπουλο.

Μην αφήνετε ωμό κοτόπουλο να έρχεται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Η επεξεργασία του κρέατος και η παρουσία βακτηρίων καθορίζουν την ασφάλεια στην κατανάλωση. Το μοσχάρι μπορεί να καταναλωθεί σπάνιο, ενώ το κοτόπουλο απαιτεί πλήρες ψήσιμο. Η σωστή υγιεινή και το πλήρες μαγείρεμα σώζουν ζωές και αποτρέπουν τροφικές δηλητηριάσεις.