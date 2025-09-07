Είσαι πάντα ευγενικός με όλους; Δες πώς επηρεάζει καρδιά και ψυχή, τι λένε οι ειδικοί

Το να είσαι «πολύ καλός» μπορεί να επηρεάσει την ψυχική και σωματική σου υγεία, ενώ η σωστή ευγένεια έχει καρδιοπροστατευτικά οφέλη σύμφωνα με ειδικούς.

Η διαφορά μεταξύ «καλού» και «πολύ καλού». Το να είσαι καλός άνθρωπος είναι συνήθως θετικό χαρακτηριστικό, αλλά όταν η ευγένεια μετατρέπεται σε «πολύ ευγένεια», μπορεί να γίνει επιβλαβής.

Άτομα που είναι «πολύ καλά» συχνά βάζουν τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους, δυσκολεύονται να πουν «όχι» και διστάζουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ακόμα και σε κρίσιμες καταστάσεις.

Πώς η «υπερβολική ευγένεια» επηρεάζει την υγεία

Η ψυχολόγος Dr Emma Hepburn εξηγεί ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τη ζωή και την υγεία μας:

Υπερφόρτωση και στρες από το να λέμε «ναι» συνεχώς, χωρίς να έχουμε την ικανότητα ή τον χρόνο.

Δυσκολία στην αναγνώριση και έκφραση των δικών μας αναγκών.

Μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία.

Η Dr Faye Begeti, ειδικός στη νευρολογία, τονίζει ότι το χρόνιο στρες που προκαλείται από την καταπίεση των αναγκών μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές επιπτώσεις, όπως:

Πονοκέφαλοι και ημικρανίες

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS)

Μειωμένη ανοσία

Η ευγένεια κάνει καλό στην καρδιά και στη ψυχή

Παρά τις αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής ευγένειας, η καλοσύνη και οι καλές πράξεις έχουν σημαντικά οφέλη για την καρδιά. Η Dr Bhawani Ballamudi, παιδοψυχίατρος, εξηγεί ότι η ευγένεια απελευθερώνει οξυτοκίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που ενισχύει την αίσθηση σύνδεσης με τους άλλους. Επιπλέον, μειώνει την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα κορτιζόλης, βοηθώντας στη μείωση του στρες, ενώ συμβάλλει στη μείωση φλεγμονών και προστατεύει από χρόνιες παθήσεις όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και ο καρκίνος.

Η Dr Ballamudi τονίζει επίσης τη σημασία της ευγένειας προς τον εαυτό μας. Η φροντίδα του εαυτού μας μπορεί να μειώσει την αρνητική αυτοκριτική, να σε προστατεύσει από άγχος και κατάθλιψη και να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και τη συνολική ψυχική υγεία. Η ισορροπία είναι το κλειδί: να είσαι ευγενικός με τους άλλους, χωρίς να θυσιάζεις τις δικές σου ανάγκες και την ψυχική σου υγεία.