Νέα έρευνα: Τα γλυκαντικά στα αναψυκτικά μπορεί να «γερνούν» τον εγκέφαλο

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι τα τεχνητά γλυκαντικά σε αναψυκτικά και γιαούρτια μπορεί να προκαλέσουν πρόωρη γήρανση του εγκεφάλου, κυρίως σε ενήλικες κάτω των 60 ετών.

Τα γλυκαντικά που κρύβονται σε αναψυκτικά και γιαούρτια. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε από την American Academy of Neurology προειδοποιεί για τον πιθανό μακροπρόθεσμο κίνδυνο των τεχνητών γλυκαντικών στην εγκεφαλική λειτουργία.

Η έρευνα, η οποία έγινε στη Βραζιλία, παρακολούθησε 12.772 μεσήλικες, με μέση ηλικία 52 ετών, αναλύοντας την κατανάλωση επτά διαφορετικών τεχνητών γλυκαντικών, όπως ασπαρτάμη και σακχαρίνη, που βρίσκονται σε αναψυκτικά διαίτης, γιαούρτια και αρωματισμένο νερό.

Πόσο επηρεάζει τον εγκέφαλο;

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με την ποσότητα γλυκαντικών που κατανάλωναν. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, περίπου 191 mg την ημέρα (ισοδύναμο με ένα κουτάκι αναψυκτικού διαίτης), παρουσίασε σημαντικά ταχύτερη πτώση στη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες, με τον εγκέφαλο να «γερνάει» πρόωρα κατά 1,6 χρόνια.

Η μέση ομάδα είχε πτώση 35% ταχύτερη από την ομάδα με την χαμηλότερη κατανάλωση, ενώ όσοι ήταν κάτω των 60 ετών ή είχαν διαβήτη επηρεάστηκαν περισσότερο. Οι συμμετέχοντες άνω των 60 παρουσίασαν μικρότερες διαφορές.

Τι λένε οι ειδικοί

Η Claudia Kimie Suemoto, MD, PhD, από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, προειδοποιεί:

"Τα γλυκαντικά χωρίς θερμίδες θεωρούνται συχνά υγιεινή εναλλακτική της ζάχαρης, αλλά τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι κάποια μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου."

Ωστόσο, η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, και εκπρόσωποι του British Soft Drinks Association και της International Sweeteners Association τόνισαν ότι τα γλυκαντικά είναι ασφαλή σύμφωνα με όλους τους διεθνείς φορείς υγείας και έχουν συμβάλει στη μείωση μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης στα προϊόντα.

Τι προτείνουν οι ερευνητές

Η Suemoto επισημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να εξεταστεί αν εναλλακτικές φυσικές γλυκαντικές ουσίες, όπως μηλόχυμο, μέλι, σιρόπι σφενδάμου ή καρύδας, μπορεί να αποτελέσουν ασφαλείς επιλογές.