Οι παράξενες αιτίες που οι νέοι παντρεύονται σήμερα: Δεν είναι όπως νομίζεις

Η Gen Z ανακαλύπτει τις «lavender marriages» – γάμους βασισμένους σε σταθερότητα και κοινά οφέλη, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν για συναισθηματικούς κινδύνους.

Οι λεγόμενες lavender marriages ήταν παλαιότερα ένας τρόπος για τα LGBTQ+ άτομα να κρύψουν τη σεξουαλικότητά τους από την κοινωνία. Όπως εξηγεί η Anne-Marie Zanzal, coach για θέματα coming out και ερωτικής ταυτότητας, «οι άνθρωποι παντρεύονταν για να προστατευτούν από τη στιγματοποίηση και να φαίνονται πιο σταθεροί και… στρέιτ».

Σήμερα, η Gen Z έχει αναπτύξει μια νέα εκδοχή αυτής της σχέσης. Το ενδιαφέρον πλέον δεν αφορά μόνο την κάλυψη κοινωνικών προσδοκιών, αλλά τη δημιουργία σταθερών, αξιόπιστων σχέσεων βασισμένων σε κοινά οικονομικά και πρακτικά οφέλη. Σύμφωνα με την Channa Bromley, ιδρύτρια του Metamorphosis Relationship Coaching Institute, η Gen Z «απορρίπτει το παραδοσιακό μοντέλο γάμου, εστιάζοντας σε κοινούς στόχους, ασφάλεια και σταθερή συντροφικότητα, χωρίς απαραίτητα να πρόκειται για τον “έναν και μοναδικό”».

Οι κίνδυνοι των lavender marriages

Παρά τα πλεονεκτήματα, ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες αν δεν μπουν σαφή όρια. Η Christine DeVore, κλινική ψυχολόγος, εξηγεί ότι αν δεν καθοριστούν κανόνες εξαρχής, υπάρχει ο κίνδυνος να ερωτευτεί κάποιος τον πλατωνικό σύντροφό του, κάτι που μπορεί να καταστρέψει τη φιλία και τη συνεννόηση που υπήρχε πριν τον γάμο.

Ακόμη και με κανόνες, αυτοί χρειάζονται τακτική αναθεώρηση. Όπως λέει η DeVore, «οι lavender marriages προσφέρουν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά δεν εγγυώνται μια ζωή γεμάτη ευτυχία και ικανοποίηση. Καμία σχέση δεν είναι άτρωτη στην καρδιοχτύπι».

Πώς να κάνεις μια lavender marriage να λειτουργήσει

Για όσους σκέφτονται να μπουν σε μια τέτοια σχέση, η επικοινωνία είναι το κλειδί. Συνιστάται ειλικρινής και βαθιά συζήτηση για τα όρια της συναισθηματικής οικειότητας, ώστε οι προσδοκίες να είναι ξεκάθαρες για κάθε πλευρά. Παράλληλα, η τακτική αξιολόγηση των νομικών και οικονομικών οφελών είναι απαραίτητη, καθώς αυτά που δούλεψαν στην αρχή μπορεί να μην ισχύουν στο μέλλον.

Συνολικά, οι lavender marriages μπορεί να προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια, αλλά απαιτούν συνεχή επικοινωνία, σαφή όρια και ρεαλιστικές προσδοκίες, ώστε να παραμείνουν αρμονικές και προστατευτικές για όλους τους εμπλεκόμενους.