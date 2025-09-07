Σοκαριστικό βίντεο με ανήλικο που ρίχνει στην άσφαλτο 60χρονο και τον βρίζει

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης με ανήλικο να σπρώχνει και να ρίχνει κάτω 60χρονο άντρα μετά από μια απλή παρατήρηση.

Ένα αποκλειστικό βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA δείχνει τη βία των ανηλίκων να ξεπερνά κάθε όριο. Στις εικόνες καταγράφεται η στιγμή που ένας 14χρονος επιτίθεται σε έναν 60χρονο άνδρα, αφήνοντας έντονα ερωτήματα για τη συμπεριφορά των νεαρών σήμερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ηλικιωμένος άνδρας πλησίασε μια ομάδα ανηλίκων για να τους κάνει παρατήρηση. Η αντίδραση του 14χρονου ήταν άμεση και βίαιη, καθώς ξαφνικά επιτέθηκε στον άνδρα και τον έριξε στον δρόμο, προκαλώντας σοκ σε όσους βρίσκονταν γύρω.

Στο βίντεο φαίνονται επίσης δύο νεαρά κορίτσια που βρίσκονταν μαζί με τον ανήλικο. Παρά τη βία που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια τους εκείνες δεν έκαναν τίποτα.

Η αντίδραση της παρουσιάστριας του MEGA ήταν ανάλογη αφού και η ίδια δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που γινόταν στο βίντεο.