Αδιανόητο: Κρατούσαν την 6χρονη κόρη τους κλειδωμένη σε δωμάτιο για μια ολόκληρη ζωή

Σοκ στη Βραζιλία: 6χρονη βρέθηκε κλειδωμένη σε δωμάτιο για όλη της τη ζωή.

Απίστευτο περιστατικό αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία, όπου οι αρχές εντόπισαν ένα 6χρονο κοριτσάκι που φέρεται να είχε περάσει όλη της τη ζωή κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο.

Η αστυνομία της Σορκαμπά, στην πολιτεία Σάο Πάολο, έδρασε μετά από ανώνυμη καταγγελία και βρέθηκε μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα παραμέλησης. Το παιδί δεν είχε φάει τίποτα την ημέρα της διάσωσής του και τρεφόταν μόνο με υγρή τροφή.

Δεν μιλούσε, δεν είχε εμβολιαστεί, δεν ήξερε τον έξω κόσμο

Οι παιδοψυχολόγοι που την εξέτασαν αναφέρουν ότι η μικρή δεν μπορούσε να μιλήσει και επικοινωνούσε μόνο με ήχους. Δεν είχε πάει ποτέ σχολείο, ούτε είχε λάβει τα απαραίτητα εμβόλια της βρεφικής ηλικίας.

Η παιδοπροστασία έκανε λόγο για παιδί σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης, με τα μαλλιά της «μπλεγμένα, σαν να μην είχαν πλυθεί ποτέ». Οι ειδικοί τόνισαν ότι η μικρή έμοιαζε «απαθής και ζαλισμένη από καθετί καινούριο», αφού αγνοούσε την ύπαρξη του έξω κόσμου.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και στη συνέχεια σε παιδικό ίδρυμα. Οι γονείς της συνελήφθησαν και κατηγορούνται για παράνομη κράτηση και παραμέληση ανηλίκου.

Αστυνομικός δήλωσε πως «η μητέρα δεν μπορεί να κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης», ενώ στις ανακρίσεις έδινε αόριστες απαντήσεις και δεν έδειχνε καμία μεταμέλεια.

Οι εικόνες από το δωμάτιο

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το δωμάτιο της μικρής, φαίνεται ένα κρεβάτι με ένα λούτρινο αρκουδάκι στη γωνία, ενώ οι τοίχοι έχουν σκούρα σημάδια και μπαλώματα. Η εικόνα προκαλεί ανατριχίλα για τις συνθήκες στις οποίες ζούσε το παιδί.

Δεν είναι το μόνο περιστατικό

Το γεγονός έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη ενός ακόμη περιστατικού κακοποίησης παιδιών στις ΗΠΑ. Ένα ζευγάρι από την Πενσυλβάνια κατηγορείται ότι κρατούσε πέντε παιδιά σε δωμάτιο-“μπουντρούμι” με τις πόρτες κλειδωμένες απ’ έξω, τα παράθυρα σφραγισμένα και τους τοίχους λερωμένους με περιττώματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πόρτα του δωματίου είχε τρεις εξωτερικούς σύρτες, ενώ κάμερες κατέγραφαν την κάθε κίνηση των παιδιών. Το ανατριχιαστικό σκηνικό αποκαλύφθηκε χάρη σε συγγενικό πρόσωπο που βρήκε το θάρρος να μιλήσει στις αρχές.