Πανούργα πεθερά στις ΗΠΑ οργάνωσε την δολοφονία του γαμπρού της: Η αντίδρασή της όταν κρίθηκε ένοχη (vid)

Μια ηλικιωμένη από τη Φλόριντα οργάνωσε ένα σατανικό σχέδιο δολοφονίας επί πληρωμή εναντίον του πρώην γαμπρού της.

Η 75χρονη Ντόνα Άντελσον κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο των ΗΠΑ, για φόνο πρώτου βαθμού, συνωμοσία για διάπραξη φόνου και προτροπή για δολοφονία άνω των 10 ετών, αφότου ένας πληρωμένος δολοφόνος πυροβόλησε και σκότωσε τον καθηγητή Νομικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, Νταν Μάρκελ, έξω από το ίδιο της το σπίτι.

Η Άντελσον συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι τον Νοέμβριο του 2023, ενώ αυτή και ο σύζυγός της, Χάρβεϊ, προσπαθούσαν να επιβιβαστούν σε πτήση προς το Βιετνάμ.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία διήρκεσε δώδεκα ημέρες, ακούστηκαν αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων του FBI, υποκλοπών τηλεφωνικών κλήσεων, πληροφοριοδοτών φυλακών και ατόμων που κατηγορήθηκαν ότι ήταν συνεργοί της.

Αφού άκουσαν όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, οι ένορκοι συσκέφθηκαν για λίγες μόνο ώρες πριν εκδώσουν ετυμηγορία ενοχής της 75χρονης σε ακρόαση σε δικαστήριο του Τάλαχασι στις 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι τρεις λέξεις της 75χρονης στο δικαστήριο

Όταν αναγνώστηκε η ετυμηγορία, η Άντελσον, η οποία επέλεξε να μην καταθέσει για την υπεράσπισή της, κατέρρευσε στο δικαστήριο λέγοντας τρεις λέξεις. Καθισμένη στο δικαστήριο, η 75χρονη ακούστηκε να κλαίει και να φωνάζει «Ωωωω, Θεέ μου». Ο δικαστής επέπληξε την κατηγορούμενη, λέγοντάς της «κυρία Άντελσον, συγκρατήσου», πριν την απειλήσει ότι θα την απομακρύνει από το δικαστήριο αν δεν ηρεμούσε.

Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι άκουσαν τις λεπτομέρειες της δολοφονίας για να μάθουν την πλοκή, η οποία περιελάμβανε ένα επεισοδιακό διαζύγιο, καβγάδες με τα πεθερικά και μια σκληρή μάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές για την επιμέλεια του παιδιού.

Η πανούργα πεθερά

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν μια τρομακτική εικόνα της Άντελσον ως «αυταρχικού» εγκεφάλου πίσω από το πανούργο της σχέδιο, που κατέληξε στην πληρωμή ενός εκτελεστή προκειμένου να σκοτώσει τον πρώην γαμπρό της.

Η βοηθός εισαγγελέας της πολιτείας, Τζόρτζια Κάπλμαν, περιέγραψε πώς οι κατηγορούμενοι στη δίκη προσπάθησαν όλοι να αλληλοκατηγορηθούν σε μια προσπάθεια να σώσουν τους εαυτούς τους. «Οι κατηγορούμενοι σε αυτήν την υπόθεση προσπάθησαν όλοι να αλληλοκατηγορηθούν», είπε.

«Παρά τις προσπάθειές τους να απομονώσουν τους εαυτούς τους και να κρατήσουν αποστάσεις από τους συνεργούς τους, έκαναν αρκετά λάθη ώστε να πιαστούν και να λογοδοτήσουν για τους αντίστοιχους ρόλους τους», πρόσθεσε.

