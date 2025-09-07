Σοκαριστικός τραυματισμός στο Exathlon: Ο Σχίζας έσπασε το χέρι του και αποχώρησε (vids)

Εκτός Exathlon βρίσκεται πλέον ο Στάθης Σχίζας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο χέρι.

Οι απώλειες συνεχίζονται στο Exathlon καθώς μετά την Εύη Σαλταφερίδου και ο Στάθης Σχίζας αποχώρησε από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Ο πρώην νικητής του Survivor σε μια μονομαχία του με τον Άρη Σοϊλεδη χτύπησε το χέρι του και παρότι συνέχισε να αγωνίζεται ο τραυματισμός του αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός.

Όπως έγινε λίγο αργότερα γνωστό από τον Γιώργο Καράβα, ο Στάθης Σχίζας έσπασε το χέρι του κάτι που δεν θα μπορούσε να του επιτρέψει να συνεχίσει στο Exathlon.

Σχίζας: «Με περιτριγύριζε η γκίνια»

«Παιδιά, τα νέα από τον γιατρό ήταν ότι ο Στάθης Σχίζας δυστυχώς έχει σπάσει το χέρι του. Κάτι το οποίο δεν θα του επιτρέψει να συνεχίσει στο φετινό Exathlon» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καράβας απευθυνόμενους στους παίκτες και των δυο ομάδων για να φωνάξει αμέσως μετά τον παίκτη κοντά του και να τον αποχαιρετήσει μαζί με όλους τους υπόλοιπους.

Με τη σειρά του, λοιπόν, όταν βρέθηκε για τελευταία φορά στον στίβο μάχης του Exathlon, ο Στάθης Σχίζας δήλωσε δείχνοντας το χέρι του: «Έσπασε σ’ αυτό εδώ το σημείο. Από τα μισά της πίστας είχε σπάσει, κατά τη διάρκεια που έτρεχα. Αν θυμάμαι καλά στο δεύτερο εμπόδιο, που έπαιρνες φόρα και τσούλαγες, εκείνη τη στιγμή είχα πάρει πολλή φόρα και βρέθηκε πίσω το χέρι και χτύπησα. Το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι είχε σπάσει αλλά είπα να μην αφήσω τον αγώνα στη μέση», ανέφερε.

«Συνέχισα και έριχνα όσο μπορούσα, μετά το ξαναχτύπησα κιόλας στο εμπόδιο και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Με περιτριγύριζε η γκίνια, δεν πειράζει» συμπλήρωσε ο Στάθης Σχίζας.

