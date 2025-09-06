Ο Γιάννης Μπέζος κατά μεγαλύτερων: «Βλέπω κάτι τύπους με αρκουδόκρικους, είναι αστεία πράγματα» (vid)

Ο Γιάννης Μπέζος καυτηρίασε τη στάση των μεγαλύτερων, που καμιά φορά θέλουν να συμπεριφέρονται σαν «25άρηδες», ενώ τόνισε πως οι μικροί «συγχωρούνται» λόγω υπερβολικού ενθουσιασμού.

Ο Γιάννης Μπέζος και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και μίλησαν για την παράσταση «Αινιγματικές παραλλαγές», αλλά και για τη στάση ζωής μικρών και μεγάλων.

Ο πρώτος, δε, αναφέρθηκε με «σκληρά» λόγια για τους πιο μεγάλους σε ηλικία, ενώ έδωσε «άφεση» στις υπερβολές των νέων, λόγω ενθουσιασμού και ανωριμότητας.

Σκληρή κριτική Μπέζου στους μεγάλους: «Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 χρονών»

Ο Γιάννης Μπέζος σχολίασε: «Βεβαίως υπάρχει το παιδί μέσα μας όταν μεγαλώνουμε, αλλά ποια εκδοχή του υπάρχει; Πρέπει να υπάρχει διάθεση, αλλά έχει μεσολαβήσει ο χρόνος που το μυαλό έχει προχωρήσει. Απλώς πρέπει να παραμένει αυτό που ονομάζουμε ενθουσιασμός, δηλαδή ένα θεϊκό στοιχείο μέσα σου, το οποίο έχουν οι νεολαίοι».

Γι' αυτό και καμιά φορά στους νέους συγχωρούμε μια υπερβολή ή αν κάνουν κάτι. Πρέπει να κάνουν επιπόλαιες κινήσεις και συνήθως την κάνουν την επιπόλαια κίνηση επειδή συμπεριφέρονται ως μεγάλοι. Αντίθετα, οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Το συναντώ πολύ αυτό στη γενιά μου, βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά! Η εξωτερική εμφάνιση είναι μια προέκταση της διάθεσής μας. Με φαντάζεστε εμένα να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό; Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με την ηλικία σου. Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 χρονών».

